Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Manuel Vites Araba Fiyatları: 2026 Güncel Liste

Webtekno'yu Google'a ekleyin

2026 manuel vitesli araba fiyatlarını derledik. Listemizde Reanult'tan Opel'e pek çok marka yer alıyor.

Manuel Vites Araba Fiyatları: 2026 Güncel Liste
Deniz Şen Deniz Şen /

Eskiden neredeyse her otomobil manuel vites seçeneğiyle satışa sunulurken, günümüzde tablo tamamen değişmiş durumda. Özellikle hibrit ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte üreticiler manuel şanzımana veda etmeye başladı.

Buna rağmen Türkiye pazarında hâlâ manuel vites tercih eden geniş bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Daha uygun fiyat, düşük bakım maliyeti ve sürüş hissi nedeniyle manuel vites isteyenler için 2026 güncel manuel vites araba fiyatlarını derledik.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Manuel Vites Araba Fiyatları: 2026 Güncel Liste
Hyundai i20
Dacia Sandero

Manuel vites araba fiyatları - 2026 güncel liste

Model Liste Fiyatı
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1.535.000 TL
Opel Mokka 1.2 136 HP Benzin MT6 1.988.000 TL
Fiat Egea Easy 1.6 Manuel 1.369.900 TL
Fiat Egea Urban 1.6 Manuel 1.459.900 TL
Fiat Egea Lounge 1.6 Manuel 1.529.900 TL
Renault Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL
Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel 2.275.000 TL
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel 2.165.000 TL
Volkswagen Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel 2.258.000 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump 1.470.900 TL
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump 1.440.000 TL

Hyundai i20'de kampanya devam ediyor.

Hyundai i20

Hyundai i20, 2026 yılında manuel vites seçeneğini koruyan nadir B hatchback modellerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle 1.2 MPI motor ve 5 ileri manuel şanzıman kombinasyonu; düşük bakım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor.

Üstelik Hyundai, i20 için cazip bir kampanya da sunuyor. Modelde 140.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL krediye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz seçeneği bulunuyor. Manuel vitesli bir otomobili avantajlı koşullarla satın almak isteyenler için i20, listenin en dikkat çeken alternatiflerinden biri haline geliyor.

Yeni Dacıa Sandero manuel vitese özel kampanya

Dacia Sandero

Dacia'nın temmuz ayına özel kampanyası kapsamında Yeni Sandero, 1.254.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca manuel vitesli versiyonlarda 150.000 TL krediye yüzde 1,99 faiz fırsatı da sunuluyor. Bu kampanya, manuel vitesli sıfır otomobil arayanlar için Sandero'yu 2026'nın en dikkat çeken seçeneklerinden biri haline getiriyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Araba Renault Opel Volkswagen Dacia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Renault Boreal Hakkında İlk Şikayetler Neler, Alırsanız Sorun Yaşatır mı?

Renault Boreal Hakkında İlk Şikayetler Neler, Alırsanız Sorun Yaşatır mı?

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com