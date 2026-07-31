2026 manuel vitesli araba fiyatlarını derledik. Listemizde Reanult'tan Opel'e pek çok marka yer alıyor.

Eskiden neredeyse her otomobil manuel vites seçeneğiyle satışa sunulurken, günümüzde tablo tamamen değişmiş durumda. Özellikle hibrit ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte üreticiler manuel şanzımana veda etmeye başladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Buna rağmen Türkiye pazarında hâlâ manuel vites tercih eden geniş bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Daha uygun fiyat, düşük bakım maliyeti ve sürüş hissi nedeniyle manuel vites isteyenler için 2026 güncel manuel vites araba fiyatlarını derledik.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Manuel vites araba fiyatları - 2026 güncel liste

Model Liste Fiyatı Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1.535.000 TL Opel Mokka 1.2 136 HP Benzin MT6 1.988.000 TL Fiat Egea Easy 1.6 Manuel 1.369.900 TL Fiat Egea Urban 1.6 Manuel 1.459.900 TL Fiat Egea Lounge 1.6 Manuel 1.529.900 TL Renault Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel 2.275.000 TL Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel 2.165.000 TL Volkswagen Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel 2.258.000 TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump 1.470.900 TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump 1.440.000 TL

Hyundai i20'de kampanya devam ediyor.

Hyundai i20, 2026 yılında manuel vites seçeneğini koruyan nadir B hatchback modellerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle 1.2 MPI motor ve 5 ileri manuel şanzıman kombinasyonu; düşük bakım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor.

Üstelik Hyundai, i20 için cazip bir kampanya da sunuyor. Modelde 140.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL krediye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz seçeneği bulunuyor. Manuel vitesli bir otomobili avantajlı koşullarla satın almak isteyenler için i20, listenin en dikkat çeken alternatiflerinden biri haline geliyor.

Yeni Dacıa Sandero manuel vitese özel kampanya

Dacia'nın temmuz ayına özel kampanyası kapsamında Yeni Sandero, 1.254.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca manuel vitesli versiyonlarda 150.000 TL krediye yüzde 1,99 faiz fırsatı da sunuluyor. Bu kampanya, manuel vitesli sıfır otomobil arayanlar için Sandero'yu 2026'nın en dikkat çeken seçeneklerinden biri haline getiriyor.