Barbie filmiyle milyonlarca kişiye ismini tekrar hatırlatan Margot Robbie, Monopoly filminin yönetmeni oldu.

Margot Robbie’yi en son Barbie filminde Oppenheimer’a karşı yarışırken gördük. O kadar çok reklam çalışması döndü ki yerel seçim pankartlarından pek de ayırt edemez olduk. Film, vizyona girdikten sonra ünlü oyuncuyu daha da ünlü hâle getirip akıllara kazınmasını sağlamıştı. Bu vesileyle çok sayıda hayran kazanan Robbie’nin bir sonraki yapımı da merak konusu oldu.

Şimdi ortaya çıkan gelişmeyle de bu sorunun cevabını almış olduk. Yapılan açıklamaya göre Lionsgate’in üstlendiği Monopoly filminin yönetmeni Margot Robbie olacak. Bu haberin ardından da yıllardır beklenen Monopoly filminin herhangi bir şekilde Barbie’ye bağlanıp bağlanmayacağı merak ediliyor.

Monopoly’nin geliştirme süreci 2008’de başladı.

Universal Pictures tarafından geliştirilmeye başlayan Monopoly, 2019 yılında Kevin Hart’ın da yapımda yer aldığını duyurunca iyice dikkat çekmişti. Bunun ardından 2023’e kadar projeden pek de bir haber alamamıştık. 2023’te ise Lionsgate, Monopoly’nin hâlâ yapım aşamasında olduğunu doğrulamıştı.

Pek çok kişi, Barbie’nin de etkisiyle oyuncak temelli yapımların başarıya ulaştığını, Monopoly duyurusunun da bu yönden stratejik olarak ayarlandığını düşünüyor. Hatta Margot Robbie’nin yönetmen olarak seçilmesi de bu dalgaya destek oluyor gibi görülüyor. Tabii her ne kadar yönetmen koltuğunda olsa da Robbie’nin filmde yer alıp almayacağı bilinmiyor.

Son olarak Robbie’nin yönetmen olarak seçilmesinin problem çıkaracağını düşünenler de var. Bunun sebebi de filmin ister istemez Barbie ile kıyaslanacak olması. Sizce Monopoly’de Barbie göndermelerini veya Margot Robbie’nin kendisini görecek miyiz?