Dünyanın en büyük teknoloji odaklı içerik üreticisi Marques Brownlee, bu yılki "Akıllı Telefon Ödülleri" videosunu yayımladı. İncelemeleriyle tanınan ünlü YouTuber, bu videosuyla farklı kategorilerden yılın en iyi telefonlarını bizlere gösteriyor.

Artık sona ermesine çok az bir süre kalan 2023, birçok yeni akıllı telefonun da çıkışına sahne oldu. Apple’dan Samsung’a, Xiaomi’den Google’a kadar dünya çapından teknoloji devleri, birçok telefon tanıtarak birbiriyle olan yarışlarını sürdürdü. Peki en iyi telefon hangisiydi?

Dünyanın en büyük teknoloji odaklı içerik üreticisi Marques Brownlee, bu soruyu yeni videosuyla yanıtladı. MKBDH olarak da bilinen ve incelemeleriyle tanınan YouTuber, artık her yıl yayımlamasıyla bir gelenek hâline gelen “Akıllı Telefon Ödülleri” videosunun 2023 versiyonunu yayımladı. İşte 18 milyondan fazla YouTube takipçisine sahip Brownlee’ye göre yılın en iyi telefonları:

Yılın En İyi Telefonu: Google Pixel 8

MKBDH, ana ödül olan “Yılın Telefonu” ödülünü Google’ın ekim ayında tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Pixel 8’e verdi. Türkiye’ye gelmeyen cihaz, 100 dolar daha pahalı fiyata sunulsa da hem daha iyi ekran hem de daha daha iyi yazılım özellikleriyle gelmişti. Yapay zekâyı da öne çıkaran cihazın detaylarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

En İyi Kamera ve En İyi Pil: iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Plus

Ünlü içerik üreticisi, iPhone 15 serisine kamera ve bataryada ödül verdi. MKBDH’ye göre yılın en iyi kamerası iPhone 15 Pro’da. Brownlee, iPhone’dan daha iyi kameraya sahip telefonlar olduğunu söylese de Apple’ın cihazının kamerasının tutarlılığını övüyor ve ProRes video gibi video yeteneklerinin çok iyi olduğunu belirtiyor.

Bataryada ise iPhone 15 Pro ve Pro Max değil, iPhone 15 Plus ödüle layık görüldü. Daha az güç tüketen 60 Hz ekranın Pro modellere göre daha iyi pil performansına sahip olduğunu belirten Brownlee, iPhone 15 Plus’ın gün içinde şarjım bitecek diye derdi olanlar için ideal bir telefon olduğunu aktarıyor.

Yılın En İyi “Büyük” Telefonu: Samsung Galaxy S23 Ultra

Büyük telefonlarda ise Samsung’a ödül gitti. Brownlee, pek şaşırtmayan bir şekilde Galaxy S23 Ultra’yı bu ödüle layık gördü. Geçen sene de S22 Ultra aynı ödülü almıştı. Cihaz, 6,8 inçlik dev ekrana sahip. Buna ek olarak iyi batarya ömrü ve en gelişmiş kamera sistemleriyle geliyor. MKBDH, cihazla gelen S Pen kalemi de unutmuyor.

Yılın En İyi “Küçük” Telefonu: Asus Zenfone 10

Asus Zenfone 10, küçük telefonlar arasında en iyi seçildi. Aslında 5,8 ekran pek küçük değil ancak günümüzdeki cihazları düşündüğümüzde küçük kalıyor.

Yılın En İyi Fiyat/Performans Telefonu: Samsung Galaxy A54

MKBDH’nin “En İyi Değere Sahip” telefon olarak adlandırdığı bu kategori, fiyatına göre iyi özellikler sunan cihazlara odaklanıyor. Ünlü içerik üreticisi, burada Samsung Galaxy A54’ü seçti. Brownlee, cihazın iyi sayılabilecek temel özelliklere sahip olurken uygun bir fiyatla gelerek dengeli olduğunu aktarıyor.

Diğer kazananlar:

En İyi Tasarım: HONOR Magic V2

En İyi Katlanabilir Telefon: OnePlus Open

En Çok Gelişme Gösteren Telefon: Nothing Phone 2

Yılın En Kötü Telefonu: Saga Solana Phone

Marques Brownlee’nin videosunun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz