NASA'nın Mars'ta keşif amaçlı kullandığı aracı Perseverance, eşi benzeri olmayan bir kaya örneği topladı.

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars yüzeyinde şimdiye kadar keşfedilen en ilginç kaya örneklerinden birini topladı.

NASA'nın aktardığına göre "Gümüş Dağ" olarak adlandırılan bu kaya, düşük kalsiyumlu piroksen (LCP) bakımından zengin ve daha önce hiçbir keşifte rastlanmamış bir yapıya sahip.

Bu kaya örneği neden bu kadar önemli?

Bu özel örnek, Jezero Krateri'nde keşif yapan Perseverance’ın bugüne kadarki en önemli buluşlarından biri olarak değerlendiriliyor. NASA, bu keşfi "Mars’ın jeolojik tarihini anlamada büyük bir adım" olarak tanımlarken, örnek ilerleyen yıllarda Dünya'ya getirilmek üzere özel bir tüp içinde mühürlenmiş durumda.

Perseverance, son aylarda zorlu bir yolculuğunu daha başarıyla tamamladı. Altı tekerlekli araç sırf bu örnek için 500 metrelik krater tırmanışını üç buçuk ayda tamamladı ve yol boyunca bilimsel gözlemler yaptı. Şimdi ise keşif görevine tam zamanlı olarak geri dönmüş durumda.

Örnekleri toplamak için Mars'a yeni bir araç gönderilecek

NASA, Mars'tan toplanan örnekleri Dünya'ya getirmek için yeni bir görev planlıyor. Bu karmaşık operasyon, Mars yüzeyine bir uzay aracı indirilmesini, örneklerin yörüngedeki bir uzay aracına aktarılmasını ve ardından Dünya'ya getirilmesini içeriyor.

Eğer bu görev başarıyla tamamlanırsa bilim insanları Mars'tan toplanan örnekleri laboratuvar ortamında detaylı bir şekilde inceleyebilecek. Bu da Kızıl Gezegen'in jeolojik geçmişi ve olası eski mikrobik yaşam izleri hakkında çığır açıcı bilgilere ulaşmamızı sağlayacak.