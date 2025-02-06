NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ilk kez bir Twitch yayını gerçekleştirecek. Yayında astronotlar uzaydaki yaşamlarını anlatacak.

NASA, gençlerin uzay araştırmalarına ilgisini artırmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk kez bir Twitch yayını gerçekleştirecek. Etkinlikte astronotlar, uzay istasyonundaki yaşamları ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verecek.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik, 12 Şubat Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19:45'te NASA’nın Twitch kanalında yayımlanacak. Canlı yayında istasyonda görev yapan astronotlar Don Pettit ve Matt Dominick yer alacak.

Astronotlar, Twitch izleyicilerinin sorularını yanıtlayacak

Astronotlar, izleyicilerden gelen soruları yanıtlayacak ve istasyondaki görevleri hakkında bilgi verecek. NASA yetkilileri, bu etkinliğin uzay araştırmalarına ilgi duyan yeni kitlelere ulaşmak için düzenlendiğini belirtiyor. Ajans, TwitchCon etkinliğinde içerik üreticilerle bir araya gelerek topluluklarına özel yayınlar talep ettiklerini öğrendiğini ve bu doğrultuda Twitch’e özel etkinlikler planladığını açıkladı.

NASA, bu yayının bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemlerde Twitch üzerinden uzay yürüyüşleri, fırlatmalar ve diğer uzay olaylarına yönelik yayınlar yapmaya devam edeceğini duyurdu. Bunun yanı sıra, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan 7/24 canlı görüntülerin paylaşıldığı bir YouTube yayınının da izlenebileceği belirtildi.