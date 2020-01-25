Mars'ta Koloni Kurma Fikrinin Önündeki Engel: 'Radyasyon'

Dünya'ya bir alternatif bulmak için çalışmalar yürüten bilim insanlarının, şu anda şartları yaşam için uygun olan bir gezegen bulamadığı biliniyor. Tabii bu konuda farklı fikirler ortaya atanlar da var. Bu kişilerin başındaysa Elon Musk geliyor. Musk, gezegenimize alternatif olarak Mars'a koloni kurmayı öneriyor. Peki bu mümkün mü? Gelin bu soruya birlikte yanıt arayalım.

Dünya'daki şartların giderek yaşam için uygunsuz hâle geliyor olması, araştırmacıları alternatifler aramaya yönlendiriyor. Bu noktada tarihte birçok kez gündeme gelen 'Mars'ta koloni kurma' fikrinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki NASA başta olmak üzere birçok ajans, kızıl gezegendeki araştırmalarına hâlihazırda devam ediyor.

Mars kolonisi fikrinin günümüzde en popüler savunucusu ise Elon Musk. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su olan Musk, bu konudaki hayalini her fırsatta dile getiriyor. Bu konuda somut adımlar atmak için hazırlık yapan Musk, geçtiğimiz günlerde yeterli parası olmayan ancak Mars'a gitmek isteyenler için bir kredi sistemi önerisinde bile bulunmuştu. Başarılı girişimcinin bu hamleleri bir yana dursun, bilim dünyasına göre Mars'ta koloni kurmanın önünde ciddi bir engel bulunuyor. Bu engelin ismiyse radyasyon.

Radyasyon, Mars kolonisinin önündeki tek engel olmasa da üzerinde düşünülmesi gereken bir konu:

Mars'ta koloni kurmak için aşılması gereken engeller arasında atmosfer, sıcaklık değerleri, su ve benzeri doğal kaynakların yokluğu, düşük yer çekimi gibi engeller bulunuyor fakat bunlar düşünülürken geri plana atılan bir konu var ki gerçekten ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir. İşte o konu Mars'taki radyasyon.

Mars'ın oldukça ince olan atmosferi ve güçlü bir manyetik alanının olmaması; gezegende karmaşık bir 'parçacık radyasyon ortamı' oluşmasına neden oluyor. Güneş rüzgârlarıyla gelen parçacıkların Mars ile etkileşime giriyor olması da radyasyonda etkili bir parametre olarak karşımıza çıkıyor.

Donald M. Hassler başkanlığındaki bir grup araştırmacının 2014 yılında Science dergisinde yayınlanan çalışmada belirttiği üzere uzay boşluğunda 360 gün yolculuk yapıp Mars'ta 500 gün geçiren biri, 1 Sievert (SI birim sistemindeki radyasyon ölçü birimi) radyasyona maruz kalıyor. Araştırmalara göre bu radyasyon seviyesi, bir insanın kanser olma olasılığını %5 oranında artırıyor. Elbette bu sonucun 500 gün için geçerli olduğunu ve ömür boyu Mars'ta yaşamak isteyenlerin üzerindeki etkinin korkunç olabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Bir araştırmaya göre 8 Sievert radyasyon, ölüm anlamına geliyor:

Araştırmalara göre bir anda 8 Sievert radyasyona maruz kalan kişi, ölümle karşı karşıya kalıyor. 500 günde 1 Sievert radyasyonun etki edeceği gezegende 8 Sievert radyasyon seviyesine bir anda ulaşılmasının güç olduğunu söyleyebiliriz ancak bu, ölüm riski olmadığı anlamına gelmiyor. Geliştirilecek uzay kıyafetleriyle radyasyon seviyesinin azaltılması muhtemel ancak bunun için de ciddi çalışmalar yürütülmesi gerekiyor.

Mars kolonisinin önündeki radyasyon engeline özet bir bakış attığımız yazımızın sonuna geldik. Tüm bu değerlendirmelerden sonra Mars kolonisi fikrinin hâlâ hayata geçirilebilir olduğunu düşünenlerdenseniz yorumlar kısmından fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.