Spor giyim devi Reebok'un Rusya birimi, Türkiye merkezli ayakkabı zinciri FLO'ya satıldı. Bir Rus gazete tarafından paylaşılan bilgi, FLO ve Reebok arasında yapılan 'üretim' anlaşmasının duyurulmasından 3 gün sonra geldi.

Ukrayna işgali sonrasında tüm dünyanın hedefi olan Rusya, yaptırımlar nedeniyle yabancı menşeli üreticilere ve dev şirketlere veda etmeye başlamıştı. Bunlardan birisi de Fransız otomotiv devi Renault idi. Renault, yaptırımların ardından Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurmuş, üretimin devam etmesi için de seçeneklerin incelendiğini belirtmişti.

Bugün paylaşılan duyuruda Renault’un Rusya’daki tüm varlıklarının Moskova yönetimine devredildiği açıklanırken, benzer bir haber spor giyim devi Reebok’tan geldi. Rusya merkezli Kommersant gazetesi tarafından paylaşılan habere göre Türkiye merkezli FLO Mağazacılık, Reebok’un Rusya bölümünü devraldı.

Reebok Rusya, FLO'ya devredildi

FLO Mağazacılık’tan yakın kaynaklara dayandırılan habere göre FLO, anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Rusya’daki 100’den fazla Reebok mağazasının kontrolünü ele aldı. Anlaşmanın değeri hakkında bir detay bulunmazken Rus gazeteye konuşan analistler, anlaşmanın 1,5 milyar ruble (yaklaşık 24,8 milyon dolar) değerinde olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Reebok ile FLO arasındaki iş birliği anlaşması paylaşılmıştı

12 Mayıs günü Yeni Şafak tarafından paylaşılan haberde Reebok ve FLO arasında yapılan bir anlaşmaya değinilmiş fakat tamamen devredileceğine dair bir bilgi verilmemişti. O anlaşmaya göre Reebok ve FLO, Reebok ürünlerinin FLO tarafından üretilmesi, 12 ülkeye dağıtılması ve satışının yapılması konusunda anlaşmıştı.

FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, yaptığı açıklamada Reebok’ın Türkiye ve diğer 12 ülkedeki lisans haklarını aldıklarını duyurmuştu. Övünç, benzer iş birlikleri konusunda görüşmelerin olduğunu da vurgulamıştı.

Peki anlaşmalar neden yapılıyor?

Söz konusu anlaşmalarla birlikte yabancı menşeli şirketler, Rusya’daki faaliyetlerini sürdürme şansı elde edebiliyor. Rusya’ya yaptırım uygulamayan ülkeler üzerinden hizmet verilmeye devam edilebiliyor. Örneğin son anlaşmayla Reebok, Rusya’dan tamamen çekilmek yerine FLO Mağazacılık bünyesinde Rusya’daki varlığını sürdürebilecek.