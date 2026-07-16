Martı, ABD merkezli otonom sürüş şirketi Tensor ile stratejik bir iş birliği yaptığını duyurdu. Anlaşma kapsamında şirket, yapay zekâ destekli Seviye 4 sürücüsüz araçları gelecekte Türkiye'deki mobilite platformuna entegre etmeyi hedefliyor. Bu adım, Türkiye'de sürücüsüz paylaşımlı ulaşım döneminin kapısını aralayabilir.

Martı, son yıllarda yalnızca paylaşımlı ulaşım hizmetleriyle değil, mobilite teknolojilerine yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Şirket şimdi ise geleceğin ulaşım anlayışını şekillendirmesi beklenen otonom sürüş teknolojileri için dikkat çeken bir hamle yaptı. ABD merkezli Tensor ile imzalanan stratejik iş birliği, sürücüsüz araçların Türkiye yollarına çıkmasının önünü açabilecek ilk adımlardan biri olarak görülüyor.

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Henüz sürücüsüz araçların ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmasa da Martı'nın planı oldukça net. Şirket, mevcut mobilite ekosistemini yapay zekâ destekli araçlarla genişletmeyi hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, gelecekte uygulama üzerinden sürücüsüz paylaşımlı araç çağırabilecek. Elbette bunun gerçekleşmesi, teknik hazırlıkların yanı sıra yasal süreçlerin de tamamlanmasına bağlı olacak.

Tensor'un Seviye 4 araçları Martı platformuna entegre edilecek

Martı'nın iş birliği yaptığı Tensor, 2016 yılında Silikon Vadisi'nde kurulan ve Seviye 4 otonom sürüş teknolojileri geliştiren bir şirket. Anlaşmaya göre Martı, Tensor'un geliştirdiği sürücüsüz araçları satın almayı ve bunları Türkiye'deki şehirlerde kendi platformu üzerinden kademeli olarak hizmete sunmayı hedefliyor. Seviye 4 sistemler, belirli şartlar altında insan müdahalesi olmadan tamamen kendi kendine hareket edebiliyor.

Tensor, otonom sürüş alanında yeni bir oyuncu değil. Şirket, Kaliforniya'da tam sürücüsüz test izni alan ikinci firma olmasının yanı sıra 2025 yılında bireysel kullanım için geliştirilen ilk Robocar modelini tanıtmıştı. Aynı araç platformu, filo operasyonlarına uygun yapısıyla paylaşımlı ulaşım hizmetlerinde de kullanılabiliyor.

Martı: "Şehir içi ulaşımın geleceği yapay zekâ ile şekillenecek"

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, şirket olarak bugüne kadar teknoloji odaklı ulaşım çözümlerini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturduklarını belirtti. Tensor ile yapılan iş birliği sayesinde yapay zekâ destekli sürücüsüz paylaşımlı araçları kullanıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Öktem, otonom sürüş teknolojilerinin şehir içi ulaşımın geleceğini belirleyeceğine inandıklarını ifade etti.

Tensor CEO'su Dr. Jay Xiao ise Martı ortaklığının şirket için küresel büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın ardından Türkiye'de de faaliyet göstermeye hazırlandıklarını belirten Xiao, Martı'nın geniş kullanıcı ağı sayesinde güvenli ve ölçeklenebilir otonom mobilite deneyimini milyonlarca kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.