Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Martı, Sürücüsüz Paylaşımlı Araç Hizmeti İçin İş Birliği Duyurdu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Martı, ABD merkezli otonom sürüş şirketi Tensor ile stratejik bir iş birliği yaptığını duyurdu. Anlaşma kapsamında şirket, yapay zekâ destekli Seviye 4 sürücüsüz araçları gelecekte Türkiye'deki mobilite platformuna entegre etmeyi hedefliyor. Bu adım, Türkiye'de sürücüsüz paylaşımlı ulaşım döneminin kapısını aralayabilir.

Martı, Sürücüsüz Paylaşımlı Araç Hizmeti İçin İş Birliği Duyurdu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Martı, son yıllarda yalnızca paylaşımlı ulaşım hizmetleriyle değil, mobilite teknolojilerine yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Şirket şimdi ise geleceğin ulaşım anlayışını şekillendirmesi beklenen otonom sürüş teknolojileri için dikkat çeken bir hamle yaptı. ABD merkezli Tensor ile imzalanan stratejik iş birliği, sürücüsüz araçların Türkiye yollarına çıkmasının önünü açabilecek ilk adımlardan biri olarak görülüyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Henüz sürücüsüz araçların ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmasa da Martı'nın planı oldukça net. Şirket, mevcut mobilite ekosistemini yapay zekâ destekli araçlarla genişletmeyi hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, gelecekte uygulama üzerinden sürücüsüz paylaşımlı araç çağırabilecek. Elbette bunun gerçekleşmesi, teknik hazırlıkların yanı sıra yasal süreçlerin de tamamlanmasına bağlı olacak.

Tensor'un Seviye 4 araçları Martı platformuna entegre edilecek

Martı'nın iş birliği yaptığı Tensor, 2016 yılında Silikon Vadisi'nde kurulan ve Seviye 4 otonom sürüş teknolojileri geliştiren bir şirket. Anlaşmaya göre Martı, Tensor'un geliştirdiği sürücüsüz araçları satın almayı ve bunları Türkiye'deki şehirlerde kendi platformu üzerinden kademeli olarak hizmete sunmayı hedefliyor. Seviye 4 sistemler, belirli şartlar altında insan müdahalesi olmadan tamamen kendi kendine hareket edebiliyor.

Tensor, otonom sürüş alanında yeni bir oyuncu değil. Şirket, Kaliforniya'da tam sürücüsüz test izni alan ikinci firma olmasının yanı sıra 2025 yılında bireysel kullanım için geliştirilen ilk Robocar modelini tanıtmıştı. Aynı araç platformu, filo operasyonlarına uygun yapısıyla paylaşımlı ulaşım hizmetlerinde de kullanılabiliyor.

Martı: "Şehir içi ulaşımın geleceği yapay zekâ ile şekillenecek"

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, şirket olarak bugüne kadar teknoloji odaklı ulaşım çözümlerini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturduklarını belirtti. Tensor ile yapılan iş birliği sayesinde yapay zekâ destekli sürücüsüz paylaşımlı araçları kullanıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Öktem, otonom sürüş teknolojilerinin şehir içi ulaşımın geleceğini belirleyeceğine inandıklarını ifade etti.

Tensor CEO'su Dr. Jay Xiao ise Martı ortaklığının şirket için küresel büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın ardından Türkiye'de de faaliyet göstermeye hazırlandıklarını belirten Xiao, Martı'nın geniş kullanıcı ağı sayesinde güvenli ve ölçeklenebilir otonom mobilite deneyimini milyonlarca kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Temmuz 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Liste Fiyatıyla Bayii Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Fark Var!

Temmuz 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Liste Fiyatıyla Bayii Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Fark Var!

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com