Maserati MC20, Ferrari'nin Test Pistinde Turlarken Görüldü

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Maserati MC20 modeli, Ferrari'nin Fiorano test pistinde turlarken görüldü. Biri beyaz diğeri ise kamuflajlı olan iki MC20, videoda görüldüğü üzere bazen turladı bazen de drift kapasitesini gösterdi.

Maserati'nin Ferrari ile arasındaki güç aktarma organı anlaşması yakın zamanda sona erecek olsa da iki İtalyan otomobil markası hala ortaklıklarını sürdürüyor. Ferrari motoruyla güçlendirilmiş son Maserati modeli 2021 ya da 2022 modelinde piyasaya sürülecek ve daha sonrasında Maserati, Ferrari'den motor almayı bırakacak.

Geçtiğimiz gün, Ferrari'nin güç testi yapmak için kullandığı Fiorano test pistinde çekilen bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda iki adet Maserati MC20 modelinin turladığı görüldü. Maserati MC20 modellerinden birinin rengi beyazdı ve üzerinde birkaç küçük kaplama dışında kamuflaj bulunmuyordu. Diğer model ise tamamen kamuflajla kaplanmıştı. Görünüşe göre Maserati, MC20 üzerinde bazı değerlendirmeler yapıyor.

İşte Maserati MC20'nin Ferrari Fiorano pistindeki videosu:

Kamuflajsız olan Maserati MC20, genelde pist üzerinde test edildi. Ortadan motorlu spor coupe modelinin sürücüsü aracı ciddi anlamda zorluyor gibi gözükse de aracın bazı noktalarda olması gerektiğinden fazla yavaşladığı rapor edildi. Bu da yetkililerin araç üzerinde bazı spesifik araştırmalar yapıyor olabileceğini gösteriyor.

Kamuflajlı olan Maserati MC20 ise pistin kaygan daire bölümünde teste tabii tutuldu. Otomobilin yol tutuşunu neredeyse sıfıra indiren bu bölüm genelde denge ve çekiş kontrol ayarlarıyla ilgili düzenlemeler yapılırken kullanılıyor.

Çift turbo 3,0 litre 621 beygirlik V6 motordan gücünü alan Maserati MC20, 729 Nm'lik tork üretiyor. Sekiz ileri çift kavramalı şanzımana sahip olan Maserati MC20, şirketin raporlarına göre 0'dan 100 km/saat hıza 2,9 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 323 km/saat.