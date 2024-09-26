Apple Watch Satışını Yasaklatan Firmanın CEO'su İstifa Etti

Geçtiğimiz yıl yaşanan sorunlardan dolayı Apple Watch modellerinin satışını durduran Masimo'nun CEO'su istifa etti.

Apple Watch'un nabız oksimetre teknolojisi geçtiğimiz yıl bir dava konusu olmuştu. Masimo'nun girişimlerinden sonra Apple Watch satışları bir süreliğine durmuştu. Saatler satışa geri döndüğünde ise bu özelliğe sahip değildi. Bu teknoloji, Apple firmadan lisans alana ya da kendi teknolojisini geliştirene kadar ABD'de kullanılamıyor. Yeni tanıtılan Apple Watch 10 gibi modeller de bu teknolojiye sahip değil.

Masimo CEO'su Joe Kiani, beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini açıkladı. Bu durum, Masimo ile Apple'ın anlaşmasının da yakın olduğu ya da anlaşmanın yolunun açılabileceği şeklinde yorumlandı.

Covid-19 döneminde öne çıkmıştı

Nabız oksimetre özellikleri, özellikle Covid-19 döneminde öne çıkmıştı. Bu teknoloji sayesinde akıllı saatler ve bileklikler kandaki oksijen seviyesini takip edebiliyor. Böylece pek çok kişi kendi sağlık durumunu takip ederek bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekip gerekmediğini hastalık henüz semptom göstermeden fark edebiliyordu.

Kandaki oksijen seviyesinin ölçümü, Covid dönemindeki kadar önemli görülmese de özellikle spor yapan kişiler veya sürekli sağlık durumunu kontrol etmesi gereken kişiler için bu özellik vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Apple'ın da bu özelliği Apple Watch modellerinde kullanmak isteyeceği de kesin.

Bakalım iki firma arasındaki ilişkiler, yeni CEO Michelle Brennan döneminde daha olumlu yönde ilerleyecek mi? Yoksa iki firma arasındaki anlaşmazlık devam mı edecek? Bu sorunun cevabını zaman verecek.