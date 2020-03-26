Öğretmen, 'Half-Life: Alyx'i Kullanarak Eğitim Verdi

ABD'de bir matematik öğretmeni, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitim için Half-Life: Alyx oyununu kullandı. Öğretmen, oyundaki City 17 aracılığıyla 7. sınıf matematik konularını anlattı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 22.169 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüse (COVID-19) karşı alınan önlemlerden bir tanesi de uzaktan eğitim. ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan bir okulda matematik öğretmenliği yapan Charles Coomber, ilginç bir yolla uzaktan eğitim videosu yayınladı.

Yakın zamanda piyasaya sürülen sanal gerçeklik (VR) oyunu Half-Life: Alyx'i kullanan Coomber, oyundaki distopik City 17'de bulunan kirli camları ve fosforlu kalemleri kullanarak ders işledi. Alyx oyuncuları başka bölgelerde fareye sigara uzatmak ya da tam olarak işleyen bir piyanoyu çalmak gibi işlemler de yapabiliyorlar.

İşte Matematik 7. sınıf öğrencilerine verilen Alyx dersi:

Alyx'teki bir seranın terasındaki camları, kalemleri ve silgiyi kullanarak yapılan bu alıştırmalarda Coomber, matematik 7. sınıf konularını işledi. Reddit'e konulan ve 15 dakika süren derste komşu açılar ve bütünler açılar gibi konular işlendi.

Half-Life: Alyx, Half-Life 2'nin tanıtıcı bölümü olarak görülen bir hikâyeyi anlatıyor. Oyunda Alyx Vance ve babası Eli Vance, Dünya'yı kontrol altına alan bir uzaylı imparatorluğu olan Combine'la savaşıyorlar. Oyun, Gordon Freeman'ın Half-Life 2'ye dönmesinin öncesinde geçiyor. Tasarımcı David Speyrer, bunun bir bölüm oyun (Episode) veya yan hikaye olmadığını ancak Half-Life 2 ile aynı uzunluktaki "Half-Life hikayesinin bir sonraki kısmı" olduğunu söylemişti. VRScout'a göre, oyunun tamamlanması 10 ila 15 saat arasında sürüyor.

Coomber'ın öğrencilerinin derse ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor çünkü YouTube'daki yorumlara bakılırsa yorum yapanlar genelde konuyla ilgisiz kişiler. Öte yandan bu sayede video 300.000'in üzerinde görüntülenmeye ulaştı.

23 Mart'ta piyasaya sürülen Half-Life: Alyx, Valve tarafından "amiral gemisi" VR oyunu olarak nitelendirilen Source 2 motoru kullanılarak geliştirildi. Half-Life: Alyx tüm PC uyumlu VR kulaklıklarını destekliyor.