Mazda, sürüş keyfi kadar uzun ömürlü motorlarıyla da otomobil dünyasında kendine özel bir yer edinmiş markalardan biri. Bu içerikte Mazda'nın yıllar boyunca ürettiği en sağlam motorları ve bu motorları öne çıkaran özellikleri inceliyoruz.

Mazda denildiğinde akla çoğu zaman sportif sürüş karakteri, hafif şasi yapısı ve sıra dışı mühendislik çözümleri geliyor. Ancak markanın asıl güçlü yanlarından biri de bazı motorlarının yüz binlerce kilometre boyunca ciddi sorun çıkarmadan çalışabilmesi.

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Özellikle atmosferik benzinli motorlara uzun yıllar yatırım yapan Mazda, karmaşık teknolojiler yerine dayanıklılığı ön planda tutan çözümler geliştirdi. Şimdi gelin, otomobil tutkunlarının ve uzun dönem kullanıcıların sık sık örnek gösterdiği en sağlam Mazda motorlarına daha yakından bakalım.

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Mazda B Serisi motorlar

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1980'li ve 1990'lı yıllarda kullanılan B Serisi motorlar, Mazda'nın sağlamlık konusundaki ününü oluşturan temel motor ailelerinden biri olarak kabul ediliyor. Basit mekanik yapıları sayesinde bakım maliyetleri düşük olan bu motorlar, düzenli servis gördüklerinde oldukça yüksek kilometrelere ulaşabiliyor. Özellikle Mazda 323 modellerinde kullanılan B6 ve B8 motorları, dayanıklılıkları sayesinde bugün bile klasik otomobil meraklıları tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

BP 1.8 motor

Mazda MX-5'in ilk nesillerinde ve bazı 323 modellerinde kullanılan BP kodlu 1.8 litrelik motor, markanın en başarılı motorlarından biri olarak görülüyor. Sağlam iç yapısı, yüksek devir çevirebilmesi ve uzun ömürlü olması sayesinde otomobil tutkunları arasında özel bir yere sahip. Motorun performans odaklı karakteri bulunmasına rağmen doğru bakım uygulandığında yüz binlerce kilometre boyunca sorunsuz çalışabildiği biliniyor.

MZR motor ailesi

2000'li yılların başında kullanılmaya başlanan MZR motorlar, Mazda'nın modern dönemdeki en başarılı güç üniteleri arasında yer alıyor. 1.6, 1.8, 2.0 ve 2.3 litrelik farklı versiyonlara sahip olan bu motor ailesi, performans ile dayanıklılığı dengeli şekilde sunuyor. Özellikle atmosferik MZR motorlar, karmaşık turbo sistemlerine sahip olmamaları nedeniyle uzun vadede daha düşük arıza riskiyle öne çıkıyor. Mazda 3 ve Mazda 6 kullanıcılarının önemli bir bölümü bu motorların uzun ömürlülüğünden memnun olduklarını belirtiyor.

Skyactiv-G motorlar

Mazda'nın günümüzdeki en önemli motor teknolojilerinden biri olan Skyactiv-G ailesi, yüksek sıkıştırma oranına rağmen dayanıklılık konusunda olumlu bir üne sahip. Yakıt tüketimini azaltırken performansı korumayı hedefleyen bu motorlar, markanın mühendislik anlayışını yansıtıyor. Özellikle 2.0 ve 2.5 litrelik atmosferik Skyactiv-G motorlar, düzenli bakım yapıldığında uzun kullanım ömrü sunmalarıyla dikkat çekiyor. Turbo motorların yaygınlaştığı bir dönemde Mazda'nın atmosferik motorlara bağlı kalması da bu dayanıklılık algısının oluşmasında etkili oluyor.

Gelelim tartışmalı soruya: Wankel motorlar ne kadar sağlam?

Mazda'nın en ikonik motorlarından biri olan döner pistonlu Wankel motorlar, performans ve sürüş hissi açısından oldukça özel bir yere sahip. Ancak dayanıklılık söz konusu olduğunda Wankel motorları markanın en sağlam motorları arasında göstermek doğru olmaz. RX-7 ve RX-8 gibi modellerde kullanılan bu motorlar, daha hassas düzenli bakım ve doğru kullanım gerektiriyor. Bu nedenle sağlamlık konusunda klasik atmosferik Mazda motorlarının gerisinde kalıyorlar.

Peki sizce Mazda'nın en başarılı ve en sağlam motoru hangisi?