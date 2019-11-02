MEB'den Devamsızlık Yapan Öğrencinin Velisine Para Cezası

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce farklı yöntemlere başvurmuş ancak devamsızlığı önleme konusunda yeterli başarıya ulaşamamıştı. Şimdi de il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri uyarıldı ve yeni bir proje başlatıldı. Yeni sisteme göre devamsızlığı olan öğrencinin ailesine para cezası kesilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında 'Devamsızlık yapmayan öğrencilere başarı belgesi' projesi başlatmıştı. Görünen o ki bu proje pek de başarılı olamadı. MEB'in devamsızlığı önlemek için tasarladığı ödül mekanizmaları da sorunu çözemeyince bakanlık, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini uyardı.

MEB öğrenci devamsızlığının en önemli nedenlerini ekonomik, sosyal ve kültürel olarak sıraladı ancak çözüme ulaşmak için bu yeterli olmadı. Yeni tasarıya göre, devamsızlık yapan öğrenci velisi mektupla uyarılacak. Eğer sorun devam ederse de veliye para cezası kesilecek.

En çok devamsızlık meslek liseleri ve imam hatiplerde

En çok devamsızlık yapılan okul türlerine bakıldığında ortaöğretim kademesinde imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik liseler olduğu açıklandı. Anadolu İmam Hatip liselerinde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2018-2019 eğitim öğretim yılında yüzde 36’yken mesleki ve teknik liselerde ise yüzde 44 olarak açıklandı.

Devamsızlıkta veliye bilgi gidecek

Bakanlık tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, sekiz maddelik, “Sürekli Devamsız Öğrenciler ile İlgili Yapılacak İşlemler” listesi ile uyarıldı. Okullara gönderilen “Yapılacak İşlemler Listesi”nde şunlar yer aldı: