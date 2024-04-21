Astroloji, doğruluğu tartışmalı olmakla birlikte birçok kişinin de ilgisini kazanmayı başarıyor. Peki, gerçekten de burçlarımız geleceğimizi veya kişilik özelliklerimizi öngörebilir mi? Bu soruya bilimsel bir yanıtımız var.

Clearer Thinking tarafından yapılan ilginç bir çalışma, tam da bu soruyu cevaplamak üzere tasarlanmış. Araştırmada, burçların bireylerin yaşadığı durumlar üzerinde herhangi bir tahmin gücüne sahip olup olmadığı sorgulanıyor.

Birçok yerde, yılın farklı zamanlarında doğan insanların kişilikleri arasında çok önemli ve temel farklılıklar olduğunun iddia edildiğini söyleyen araştırmacılar, eğer durum böyle olsaydı, farklı burçlara sahip kişilerin belirli durumlarda farklılıklar göstermesi gerektiğini belirtiyor. Buradan yola çıkarak, modern bilimsel metotlarla konuyu araştırmaya ve istatistiksel analizlerle sonuçları test etmeye başlıyorlar.

Araştırma 308 kişinin burcuna odaklanarak gerçekleştiriliyor.

Burçları tespit edilen katılımcılara, genel yaşam koşulları, ekonomik durumları, sosyal hayatları ve benzeri durumlarla ilgili 37 farklı soru yöneltiliyor. Bu sorular yaşam sonuçları olarak isimlendiriliyor.

Katılımcıların burçlarının hayatlarında yaşanacak şeyleri öngörüp göremeyeceğini test etmek için istatistiksel testler uygulayan bu araştırmanın sonuçlarıysa oldukça ilgi çekici.

Sonuçlara göre astrolojinin tahmin gücü sıfır!

12 farklı burç üzerinde, 37 farklı yaşam sonucuna yönelik gerçekleştirilen analiz, burçların 37 yaşam sonucundan hiçbirini etkileme yeteneğine sahip olmadığını gösteriyor.

Daha bilimsel konuşmak gerekirse, korelasyon katsayılarının, söz konusu 37 yaşam sonucunun hepsi için sıfır çıktığı belirtiliyor.

Yani burçların, katılımcıların yaşamlarındaki herhangi bir değişkeni tahmin etme yeteneği olmadığı sonucuna ulaşılıyor.

Bu sonucu doğrulamak için burçları beş büyük kişilik özelliği ile de karşılaştırmışlar.

Araştırmacıların yaşam sonucu olarak adlandırdığı ve kişilerin hayatlarına ilişkin 37 değişkenin, tahmin edilmesinin mümkün olup olmadığını doğrulamak adına bir karşılaştırma yapıyorlar.

Burada amaç şunu netleştirmek; bu 37 yaşam sonucu zaten doğası gereği tahmin edilemez mi? Yoksa analizimiz doğru ve burçların mı söz konusu yaşam sonuçlarını tahmin etme gücü yok?

Bu sebeple, geçerliliği kanıtlanmış olan beş büyük kişilik özelliği (big five personality traits) testini kullanarak yaşam sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyorlar.

Sonuçlar beş büyük kişilik özelliğinin söz konusu yaşam sonuçlarını tahmin edebildiğini gösteriyor. Yani sorun yaşam sonuçlarının tahmin edilemez olması değil.

Bu da burçların tahmin gücünün sıfır olması sonucunun sağlaması niteliğinde!

Bir tür flört uygulaması olan OkCupid’de benzer bir araştırma yapmış. Sonuçsa aynı!

OkCupid, kullanıcından topladığı verileri kullanarak burçların çiftler arsındaki uyumluluğu gösterip göstermeyeceğini araştırmış.

Her burç çiftinin test edildiği araştırmada burçların uyum konusunda hiçbir belirleyiciliği olmadığı sonucuna ulaşılmış.

Özetle, burçlar üzerine yapılan iki çalışma da burçların insan yaşamı hakkında bir tahmin yeteneği olmadığını kanıtlıyor.

Peki siz burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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