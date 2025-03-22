Mercedes, Berlin’deki fabrikasında insansı robotları üretim hattında görevlendirdiğini açıkladı.

Mercedes-Benz, artık fabrikasında insansı robot çalıştırıyor. Evet, yanlış duymadınız. “Apollo” adını taşıyan bu robotlar, Apptronik isimli bir Amerikan şirketi tarafından geliştirildi ve şu an Almanya’daki üretim hattında görev yapıyor. Robotlar artık sadece filmlerde değil, gerçekten iş başında.

Mercedes-Benz, Almanya’daki fabrikalarından birinde insansı robotları işe almaya başladı. “Apollo” adını taşıyan bu robotlar, Apptronik adlı bir Amerikan şirketi tarafından geliştirildi ve artık üretim hattında aktif görev yapıyorlar.

İnsansı robotları üretim hattında

Mercedes-Benz, Berlin’deki Marienfelde tesisinde insansı robotların kullanımına resmen başladı. 2016 yılında ABD’de kurulan Apptronik’in geliştirdiği Apollo robotlar, özellikle iç lojistik görevlerinde kullanılacak. Robotların, üretim hattındaki parçaları teknisyenlerin bulunduğu alana taşımak gibi işleri üstleneceği açıklandı.

Şirketin verdiği bilgilere göre Apollo robotlar aynı zamanda kalite kontrol süreçlerinde ilk gözlem noktasında görev yapacak. Robotların, çalışanların hareketlerini izleyerek onlarla uyum içinde çalışması hedefleniyor. Böylece robotlar, üretim sürecine dahil olan insanlardan öğrenerek kendilerini geliştirebilecek.

Mercedes, bu uygulamanın üretim hattında insansı robot kullanımının ilk adımı olduğunu paylaştı. Şirket, çalışanların sürecin dışında bırakılmadığını, aksine bu dönüşümde aktif bir rol üstlendiklerini belirtti. İnsan ve robot iş birliğiyle üretimde daha yüksek verimlilik sağlanmasının amaçlandığını da ifade etti.