Mercedes Fabrikasında İnsansı Robotlar İşe Başladı! (Artık İş Görüşmelerinde de “Şarjın Yüzde Kaç?” Dersiniz)

1 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
Mercedes, Berlin’deki fabrikasında insansı robotları üretim hattında görevlendirdiğini açıkladı.

Mercedes-Benz, artık fabrikasında insansı robot çalıştırıyor. Evet, yanlış duymadınız. “Apollo” adını taşıyan bu robotlar, Apptronik isimli bir Amerikan şirketi tarafından geliştirildi ve şu an Almanya’daki üretim hattında görev yapıyor. Robotlar artık sadece filmlerde değil, gerçekten iş başında.

Mercedes-Benz, Almanya’daki fabrikalarından birinde insansı robotları işe almaya başladı. “Apollo” adını taşıyan bu robotlar, Apptronik adlı bir Amerikan şirketi tarafından geliştirildi ve artık üretim hattında aktif görev yapıyorlar.

İnsansı robotları üretim hattında

mercedes insansı robot

Mercedes-Benz, Berlin’deki Marienfelde tesisinde insansı robotların kullanımına resmen başladı. 2016 yılında ABD’de kurulan Apptronik’in geliştirdiği Apollo robotlar, özellikle iç lojistik görevlerinde kullanılacak. Robotların, üretim hattındaki parçaları teknisyenlerin bulunduğu alana taşımak gibi işleri üstleneceği açıklandı.

mercedes insansı robot işe aldı

Şirketin verdiği bilgilere göre Apollo robotlar aynı zamanda kalite kontrol süreçlerinde ilk gözlem noktasında görev yapacak. Robotların, çalışanların hareketlerini izleyerek onlarla uyum içinde çalışması hedefleniyor. Böylece robotlar, üretim sürecine dahil olan insanlardan öğrenerek kendilerini geliştirebilecek.

mercedes insansı robot fabrika

Mercedes, bu uygulamanın üretim hattında insansı robot kullanımının ilk adımı olduğunu paylaştı. Şirket, çalışanların sürecin dışında bırakılmadığını, aksine bu dönüşümde aktif bir rol üstlendiklerini belirtti. İnsan ve robot iş birliğiyle üretimde daha yüksek verimlilik sağlanmasının amaçlandığını da ifade etti.
İLGİLİ HABER

Yeni Mercedes-Benz CLA Resmen Tanıtıldı: İşte Çarpıcı Özellikleri!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://tr.motor1.com/
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler