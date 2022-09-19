Henüz gençseniz ve önünüzde daha uzun yıllar varsa bu yılları hangi işi yaparak geçirmek istediğinize bu yaşlarda karar vermeniz gerekiyor. Çünkü iyi bir meslek seçerseniz hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız. Gelin meslek seçerken nelere dikkat etmeli sorusunu yakında inceleyelim ve bu konuda uzmanları verdiği tavsiyelere kulak kabartalım.

Şu an lisede, üniversitede, üniversite sınavına çalıştığınız bir dönemde ya da geçici bir işte çalıştığınız bir süreçte olabilirsiniz. Tüm bu dönemler geçecek ve elbet gerçek bir iş hayatına atılmanız gerekecek. İşler gelip geçicidir ama mesleğiniz kalıcıdır. Önemli olan kendinizi iyi tanıyarak hayatınız boyunca keyifle yapabileceğiniz doğru bir meslek seçmektir. Peki meslek seçerken nelere dikkat etmeli hiç düşündünüz mü?

Maalesef dünyanın farklı noktalarında olduğu gibi ülkemizde de genç insanların meslek seçimine çoğu zaman aileler karar veriyor ve pek çok insan hayatı boyunca sevmediği bir mesleğe sahip olmak zorunda kalıyor. Bu durumu değiştirin ve henüz hiçbir şey için geç olmayan bu dönemde kendi mesleğinizi belirleyin. Meslek seçerken nelere dikkat etmeli sorusuna uzmanların verdiği pek çok önemli yanıt var.

Meslek seçerken nelere dikkat etmeli?

Neler yaparken mutlu hissettiğinizi keşfedin:

Meslek seçerken dikkat etmeniz gereken bu ilk maddeyi tamamen içinde bulunduğunuz sosyal ve ekonomik koşullardan bağımsız olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü neleri yaparken mutlu olduğunuz tamamen size özel bir durumdur. Öyle ki bazen en yakınınızdaki insanlara bile saçma gelen şeyleri yapmak, sizin hayatınızdaki en keyifli anlar olabilir.

Sizi nelerin mutlu edeceğini keşfederken biraz hayallere dalmanız gerekiyor. Bırakın tüm hisleriniz aksın. Belki daha önce hiç deneyimlediğiniz şeyleri yaparken inanılmaz keyif alacaksınız. Bu nedenle kendinize sınırlar çizmeyin ve büyük düşünmeye çalışın. Elbette bunu yapmak için size ilham veren konuları ve kişileri iyice araştırabilirsiniz.

Hayallere dalıp da sizi nelerin mutlu ettiğini keşfettikten sonra bunların gerçek hayattaki karşılıklarını bulun. Belki yapmaktan keyif aldığınız şeyin tam olarak bir meslek karşılığı yoktur ancak içinde sevdiğiniz şeyleri yapabileceğiniz fırsatlar barındıran meslekler vardır. Yani ilk adım olarak hayaller ve gerçekliği eşleştirmeye çalışmalısınız.

Ne kadar para kazanmak istediğinize karar verin:

Gelelim meslek seçimi için dikkat etmeniz gereken diğer önemli adıma, para. Eğer ailenizden büyük bir miras kalmadıysa bir meslek seçerek çalışmanızın en önemli nedeni para kazanmaktır. Bu nedenle meslek seçimi sırasında ileride yapacağınız mesleğin en azından ortalama ne kadar kazanıyor olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Bu konu biraz kafa karıştırıcı olabilir çünkü belirli meslekler dışında herkesin ne kadar kazandığını tam olarak bilemeyiz. Seçmek istediğiniz mesleği yapan kişilerle yüz yüze ya da internet üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Elbette kimseye direkt ne kadar kazandığını sormayın ama mesleği hakkında genel bilgiler alırken bu soruyu da araya sıkıştırabilirsiniz.

Olayın bir de yurt dışı boyutu var. Seçmek istediğiniz mesleğin çalışma alanı belki henüz ülkemizde yeterince gelişmediği için kazanılan para az olabilir. Bu nedenle algınızı biraz geniş tutmalı ve yurt dışı iş imkanlarını da incelemelisiniz. İncelemelerinizi yalnızca Avrupa ya da ABD ile sınırlı tutmayın, dünya büyük.

Gerekli eğitim koşullarını araştırın:

Meslek seçimi sırasında dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi de o meslek için gerekli eğitim koşullarıdır. Eğitim önemlidir ve çoğu zaman işinizde usta olsanız bile işverenler yeterli eğitimlerin tamamlandığını görmedikleri zaman sizi eleyeceklerdir. Yani olaya biraz daha detaylı yaklaşmanız gerekiyor.

Pek çok meslek için üniversite eğitimi olmazsa olmaz bir koşuldur. Bazı meslekler için ise üniversite yetmez bile. Üstüne dil eğitimi almanız, farklı yazılım ve benzeri konularda eğitimler almanız, konferanslara katılmanız, staj yapmanız gerekir. Tüm bunları kabul ederek bir yola girseniz bile her bir eğitim sürecinin maalesef oldukça pahalı olduğunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

İşkolik biri olmak isteyip istemediğinize karar verin:

Kimi insan günün 20 saati çalışacağı bir meslek ister, kimisi ise günde birkaç saat çalışayım başım ağrımasın der. İşte meslek seçerken dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir nokta da budur. Öyle ki bazı mesleklerde gerçek bir işkolik değilseniz bırakın yükselmeyi ve kariyer geliştirmeyi, var olan işinizi bile sürdürmeniz biraz zor olabilir.

Aslında işkolik olma isteği ile sizi nelerin mutlu ettiğini keşfetmeniz paralel noktalardır. Eğer seçtiğiniz mesleği yaparak günün büyük bir bölümünde çalışmak sizi memnun edecekse mutlu bir işkolik olabilirsiniz. Ancak diğer türlüsünü bir hayal edin. Bu nedenle bir meslek seçmeden önce çalışma saatlerini ve özel hayatınızdan hangi oranda fedakarlık yapmanız gerektiğini öğrenmelisiniz.

Seyahat isteğinizi göz önünde bulundurun:

Elbette pek çok kişi seyahat etmeyi sever ve çok gezeceği bir iş keyifli gelebilir. Ancak iş seyahatlerinin birer tatil olmadığını unutmayın. Sabah farklı şehirde, öğlen farklı ülkede, akşam yine kendi evinizde olduğunuz bir seyahat planına sahip pek çok meslek var. Tatile gitmiyorsanız çoğu zaman bu tür bir seyahat temposu son derece yorucu olabilir.

Bazı insanlar havalimanlarını, otogarları kendine ev belirleyip sabit olmayan bir yaşamı tercih edebilir ancak sizin onlardan biri olup olmadığınızı keşfetmeniz gerekiyor. Benzer bir konu da tatil günleridir. Bazı mesleklerde tatil yoktur. Her an çalışmak zorunda kalabilirsiniz ya da bir telefonla iş yerine gitmeniz gerekebilir. Önemsiz gibi görünen bu küçük detaylar direkt olarak hayat kalitenizi etkileyecektir.

Mesleğin ileride ne kadar gelişebileceğini araştırın:

Çok değil, bundan 20 yıl öncesine gittiğimiz zaman bugün yapmakta olduğunuz pek çok mesleğin var olmadığını görüyoruz. 100 yıl öncesine gittiğimizde ise karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlık var olduğu günden beri yapılan buluşların tamamından fazlası 20. ve 21. yüzyılda yapıldı.

Elbette bu konuda kendi kendinize geleceği öngörmeniz biraz zor olabilir ama konu üzerine çalışmalar yapan pek çok uzman var. Basit bir internet aramasıyla konu hakkında sayısız makaleye ulaşabilirsiniz. Kabul edelim, geçmişte saygın olarak kabul edilen mesleklerin büyük bir bölümü önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen ortadan kaybolabilir. Göz göre göre böyle bir risk almaya gerek yok.

Mesleğin iş dünyasındaki karşılığını görün:

Gelin bu maddeyi biraz genişletelim ve hem iş hem de sosyal hayattaki karşılığına bakalım. Maalesef insanlar önyargılıdır. Yaparken çok mutlu olduğunuz, size göre iyi bir para kazandığınız bir mesleğe sahip olsanız bile çevrenizdeki insanlar bu mesleğe nasıl bakacak? Yeni tanıştığınız bir insana işinizi söylediğinizde nasıl bir tepki verecek? Evet, kötü bir durum ama maalesef sosyal hayatın böyle bir yönü de var.

Mesleğinizin iş dünyasındaki karşılığı ise geleceği ile benzer bir konu. Mesleğinize ihtiyaç var mı, daha sonra da ihtiyaç olacak mı, kariyer fırsatları neler, çalışabileceğiniz şirket sayısı ne kadar, kendi şirketinizi kurabilir misiniz, yardımcılar bulabilir misiniz ve benzeri daha pek çok soruyu araştırarak seçmek istediğiniz mesleğin iş dünyasındaki karşılığını görmelisiniz.

Henüz bir kariyer planı yapmayanlar için meslek seçerken nelere dikkat etmeli sorusunu yanıtladık ve bu konuda uzmanların verdiği tavsiyelerden bahsettik. Yaşınız kaç olursa olsun bu noktalara dikkat ederek kendinize yeni bir meslek seçebilir, ayaklarınızın yere bastığından emin olarak hayaliniz için çalışabilirsiniz.