ABD'de yasağı açılsa da gelecekte tekrar yasaklanması gündemde olan TikTok'un içerik üreticileri için Meta yeni bir program başlattı.

Sosyal medya devi Meta, Facebook ve özellikle de Instagram'a yeni içerik üreticileri çekmek için dikkat çeken bir teşvik programı başlattı. TikTok'un ABD'de yasağı ertelense de hâlâ gündemde olduğu için Meta bu teşvik programıyla TikTok içerik üreticilerini kendi platformlarına çekmeyi amaçlıyor.

İlk olarak ABD'yi kapsayacak şekilde başlatılan program kapsamında yeni kullanıcılar platforma katıldıkları ilk 90 gün boyunca düzenli içerik paylaşmaları koşuluyla 5.000 dolara kadar ödeme alabilecek. Program yalnızca Facebook ve Instagram'ı ilk kez kullanacak olan içerik üreticilerini kapsıyor.

TikTok'tan Instagram'a geçen içerik üreticilerine 5.000 dolar ödeme

Başvuru sürecinden geçilmesi gereken bu sistemde, Meta’nın platformlarda aktif içerik üretme potansiyeli olan isimleri seçici bir şekilde kabul edeceği belirtiliyor. Kullanıcılar her 30 günlük dönemde Facebook'ta en az 20, Instagram'da ise 10 adet Reels paylaşımı yapmak zorunda. Üstelik daha önce başka platformlarda yayımlanan içerikler bu kriterlere dâhil olmayacak.

TikTok, ABD'de 170 milyon kullanıcıya sahip ve bu kullanıcıların büyük bir kısmı gelirlerini platformdan sağlıyor. Gelecekte TikTok’un yeniden yasaklanma ihtimali, başta Meta'nın platformları olmak üzere içerik üreticilerinin alternatif platformlara yönelmesine neden olabilir.

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