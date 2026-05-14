Meta, yakın zamanda personelinin bilgisayar kullanımını izlemeye başlamıştı. Çalışanlardan buna yönelik büyük tepki geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Meta çalışanlarıyla ilgili herkesi şoka uğratan bir gelişme yaşanmıştı. Öyle ki ABD merkezli teknoloji devinin çalışanlarının bilgisayar kullanımını detaylı şekilde izleyen yeni bir yazılım geliştirdi ve bu yazılımla tüm çalışanların klavye hareketlerinden fare kullanımına kadar adım adım kayıt altına alacağı belirtilmişti. Böylece yapay zekâ ajanlarının performansını iyileştirmeye çalışıyordu.

Şimdi ise Meta’nın bu hamlesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meta çalışanlarından şirkete yönelik tepki geldi. Öyle ki Retuers tarafından paylaşılan özel habere göre bazı Meta çalışanları protesto yapmaya başladı.

Meta ofislerinde tepki gösteren broşürler dağıtılıyor

Retuers’a ulaşan bilgilere göre Meta çalışanları geçtiğimiz salı günü ABD’deki birçok ofiste şirketin onları takip etmesini protesto etmek üzere broşüler dağıtmaya başladı. Broşülerin toplantı odalarında, otomatlarda ve hatta tuvalet kâğıdı bölümlerinde bile görüldüğü ifade edildi. Bu protesto, yakın zamanda şirkette başlatılan bir imza kampanyasının ardından geldi.

Broşürlerde, “Çalışan verisi çıkarma fabrikasında çalışmak istemiyor musunuz?” ifadeleri yer aldı ve şirketin izleme yazılımına atıfta bulunuldu. Yani anlayacağınız çalışanlar, yaşananlar nedeniyle şirkete karşı örgütlenerek tepkide bulunmak istiyorlar. Ne kadar çalışanın buna dahil olduğunu bilmiyoruz. Öte yandan gelen bilgiler yalnızca ABD’de değil, Birleşik Krallık’ta da Meta çalışanları tarafından bir sendikalaşma çabası olduğunu gösteriyor. Neler olacağını, Meta’dan bir hamle gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.