Meta’dan Tartışma Yaratacak Hamle: Çalışanların Klavye Tuşlamalarından Fare Tıklamalarına Kadar Her Eylemi Artık İzlenecek!

Meta, yapay zekâyı daha da geliştirmek için mevcut çalışanlarının klavye tuşlamalarından fare tıklamalarına kadar, çalıştığı esnada yaptığı her eylemi adım adım izleyecek.

Meta, yapay zekâ yarışında kollarını sıvadı ve daha önce hiçbir şirketin denemediği bir şeyi denemeye hazırlanıyor.

İddialara göre şirket, çalışanlarının bilgisayar kullanımını detaylı şekilde izleyen yeni bir yazılım geliştirdi ve bu yazılımla tüm çalışanların klavye hareketlerinden fare kullanımına kadar adım adım kayıt altına alacak.

2
2

Klavye ve fare hareketleri yapay zekâya öğretilecek

2

Reuters'in aktardığına göre Meta, “Model Capability Initiative (MCI)” adlı bir araçla çalışanların fare hareketlerini, tıklamalarını ve klavye girişlerini kaydedecek. Hatta zaman zaman ekran görüntüleri de alınacak.

Amaç ise yapay zekâ modellerine insanların bilgisayarları nasıl kullandığını öğretmek. Özellikle açılır menülerde gezinme ve klavye kısayollarını kullanma gibi detaylarda modellerin hâlâ zorlandığı belirtiliyor.

Peki sürekli gözetim ne kadar doğru?

2

Bu gelişmenin en tartışmalı tarafı ise çalışanların izlenmesi meselesi. Yale University hukuk profesörü Ifeoma Ajunwa, bu tür teknolojilerin geçmişte daha çok çalışanların performansını ve davranışlarını izlemek için kullanıldığını hatırlatıyor ancak klavye kaydı gibi yöntemlerin, beyaz yakalı çalışanlar için bile “anlık gözetim” anlamına geldiğinin altını çiziyor.

Avrupa’da ise durum daha da katı. Uzmanlara göre bu tür uygulamalar birçok ülkede açıkça yasak ya da ciddi şekilde sınırlandırılmış durumda.

Meta cephesi ise eleştirileri yatıştırmaya çalışıyor. Şirket sözcüsü, toplanan verilerin performans değerlendirmesinde kullanılmayacağını, sadece yapay zekâ eğitimi için değerlendirileceğini söylüyor ancak hangi verilerin “hassas” sayılacağı ve gerçekten neyin dışarıda bırakılacağı konusu hâlâ belirsiz.

