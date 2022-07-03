Meta, kendi kripto para projesi Diem'in ardından dijital cüzdanı Novi'yi de kapatma kararı aldı. Şirket, hizmetin 1 Eylül'de sonlandırılacağını ifade etti.

Birçok teknoloji devi, geleceğin para birimleri olarak görülen kripto paralara yönelik hamleler yapmaya bir süredir devam ediyordu. Bunlardan biri de son zamanlarda metaverse yatırımları ile öne çıkan Meta (eski adıyla Facebook) idi. Dev şirket, son yıllarda kendi kripto para birimi ve cüzdanı gibi birçok adım atmıştı.

Ancak Meta’nın kripto para bu hamleleri pek uzun süreli olmamıştı. Kendi stablecoin’ini geliştiren şirket, bu kripto paranın ismini en başta ‘Libra’ olarak belirlemiş, daha sonra ise ‘Diem’ olarak değiştirmişti. Ardından gelen haberler, şirketin bu projeyi sonlandıracağını göstermişti. Bunun yanı sıra şirketin, bu kripto para için hazırladığı Novi isimli cüzdanı da bulunuyordu. Şimdi ise bu cüzdanın da ömrünü tamamlamaya yakın olduğunu görüldü.

Meta'nın dijital cüzdanı Novi kapatılıyor

Bloomberg’ün haberine göre Meta, dijital cüzdan Novi’yi sonlandırma kararı aldı. Yapılan açıklamalarda ülkemizde bulunmayan cüzdanın 1 Eylül’de kapatılacağı, 20 Temmuz tarihinin ise fon eklemek için son tarih olacağı ifade edildi. Şirket, kullanıcıların bakiyelerini ‘mümkün olan en kısa sürede’ çekmesi gerektiğini ve paraların müşterilerin banka hesaplarına aktarılacağını aktardı.

Tabii ki Diem ve Novi’nin sonunun gelmesi Meta’nın kripto para hamlelerinin bittiğini işaret etmiyor. Bir şirket sözcüsü Bloomberg’e verdiği demeçte, Meta’nın blok zinciri ve dijital varlıklara yönelik ürünler oluşturduğuna dikkat çekti ve şirketin bu teknolojiler konusunda iyimser olduğunu, bu nedenle Web3 konusunda yeni hamleler görebileceğimizi aktardı.

Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere ABD merkezli şirket, geçtiğimiz haftalarda Meta Pay’i duyurmuştu. Metaverse teknolojilerini destekleyecek olan bu cüzdan da şirketin bu konulardaki hamlelerinin devam edeceğini ortaya koymuştu.