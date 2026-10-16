Meta, bugüne kadarki en yetenekli açık ağırlıklı modeli olarak nitelendirdiği Muse Spark Open’ı tanıttı. Modelin, Apple’ın Mac modellerine yerel uyumlu olarak gelmesi.

Meta, son zamanlarda yaptığı hamlelerle yapay zekâ dünyasında en çok ses getiren firmalardan biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise ABD merkezli şirketten yepyeni bir duyuru geldi. Teknoloji devi, bugüne kadarki en yetenekli açık ağırlıklı modeli olduğunu iddia ettiği Muse Spark Open’ı resmen duyurdu.

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Açık ağırlıklı modellerin sektöre getirdiği maliyet avantajı, şeffaflık ve esneklik gibi unsurlar, kapalı kaynak kodlu modellere kıyasla geliştiricilere büyük bir özgürlük tanıyor. Meta, bu yeni modeliyle hem karmaşık kodlama süreçlerine hem de otomasyon tabanlı agent iş gücüne odaklanmayı amaçlıyor.

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Muse Spark Open neler sunuyor?

Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Apple’ın bilgisayarlarında yerel olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış olması. 816 milyar parametreye ve 1 milyon token gibi devasa bir bağlam penceresine sahip olan Muse Spark Open popüler açık ağırlıklı diğer modellere kıyasla üstün bir performans vadediyor. Ancak bu gücü kendi bilgisayarınızda yerel olarak deneyimlemek o kadar da kolay değil. Modeli yerel olarak çalıştırmak için en az 1 TB RAM gereksinimi bulunuyor. Modelin en verimli şekilde M5 Ultra çipiyle donatılmış Mac Studio cihazlarında çalışacağı ifade ediliyor.

Meta, bu devasa modeli sadece kağıt üstündeki teknik özellikleriyle bırakmamış. Şirket, modeli yapay zeka kodlama terminali olan Muse Code ile eşleştirerek çeşitli ajan iş akışlarına entegre ettiğini açıkladı. Bu kapsamda model, bir Mastodon istemcisi için hata düzeltmeleri, yeni özellikler ekleme ve tam yapılandırma dahil olmak üzere gerçek dünya kodlama görevlerinde test edildi. Ayrıca video düzenleme yazılımlarında da marifetini gösteren Muse Spark Open, yüksek sonlu video düzenleme programı DaVinci Resolve’un çalıştırılması sürecinde görüntüleri inceleme ve kesme işlemlerini de başarıyla gerçekleştirebildi.