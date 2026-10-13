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Meta, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modelleri Muse Wonder ve Wonder Full’ü Duyurdu: Neler Sunuyorlar?

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Meta, ilk gelişmiş sınır model ailesi olan Muse Wonder ve Muse Wonder Full'ü duyurdu.

Meta, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modelleri Muse Wonder ve Wonder Full’ü Duyurdu: Neler Sunuyorlar?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta, son zamanlarda yaptığı hamlelerle yapay zekâ yarışında en önde gelen firmalardan biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise şirket, bu konuda yeni bir eşiği geride bırakarak ilk sınır modelleri (frontier model) niteliğindeki Muse Wonder ve Muse Wonder Full’ü resmen duyurdu.

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Bu yeni modeller, çok daha büyük yapısıyla karmaşık görevlerde ve kodlama süreçlerinde üst düzey performans vadederek geliyorlar.

İçerikten Görseller

Meta, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modelleri Muse Wonder ve Wonder Full’ü Duyurdu: Neler Sunuyorlar?
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Meta Muse Wonder serisi ne sunuyor?

museic

Meta’nın kendi test sonuçlarına göre Wonder serisi, Fable 5.1 ve GPT-6 Astra gibi popüler alternatiflerle başa baş bir performans sergiliyor. Şirketin paylaştığı resmi blog gönderisinde, bu yeni modellerin Meta'nın ölçeklendirme merdiveninde atılmış bir sonraki büyük adımı temsil ettiği ve kişisel süper zeka hedefine doğru önemli bir sıçrama kaydettiği vurgulanmış.

Şirket, bu devasa ölçeğin maliyet tarafına da yansıdığını belirtiyor; Meta Model API üzerinden erişilebilen standart Wonder modeli milyon token başına 4 dolar giriş ve 20 dolar çıkış ücretiyle fiyatlandırılıyor. Serinin güçlü üyesi Muse Wonder Full’un, API üzerinden sunulmayacak olup yalnızca Muse Code abonelerinin kullanımına açılacağını da belirtelim. Her iki model de şirketin yapay zekâ asistanı Muse'a güç vermek için kullanılacak.

Modellerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kullanıcı tarafından aktarılan bilgileri uzun süreler boyunca saklama ve sentezleme kapasitesi olarak özetlenen "aktif hafıza" yeteneği. Meta, günlerce, haftalarca hatta aylarca süren etkileşimlerde bile kullanıcının önem verdiği detayları unutmama konusunda bu modellere büyük yatırım yaptıklarını aktarmış.

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