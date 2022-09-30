Meta'nın Uygun Fiyatlı VR Gözlüğü Quest 3 Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde kanlı canlı ortaya çıkan Meta Quest Pro’nun ardından şimdi de Meta’nın nispeten daha uygun fiyatlı VR gözlüğü olan Quest 3’ün tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı.

Sanal gerçeklik denildiğinde akla ilk gelen 2 markadan biri olan Oculus markası, 2014 yılında Meta (o zamanki adıyla Facebook) tarafından satın alınmıştı. Bu satın alımın ardından Meta Quest 2 isimli bir VR gözlük tanıtılmış ve Meta, sanal gerçeklik donanımı piyasasındaki rakibi HTC’ye büyük bir darbe vurmuştu.

Hatırlarsanız Meta’nın uzun zamandır hakkında dedikodusu yapılan “Üst sınıf” sanal gerçeklik (VR) ve arttırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü Quest Pro, daha tanıtılmasına aylar varken kanlı canlı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bugün ise VR gözlükler hakkında tutarlı yorumlarıyla bilinen bir YouTuber, Meta’nın nispeten uygun fiyatlı VR gözlüğü olan Quest 3’ün tasarımını ve teknik detaylarını paylaştı.

Quest 2 ve Quest Pro karışımı olacak

Teknoloji ve özellikle de VR gözlükleri konusunda videolar çeken SadlyItsBradley kanalının sahibi olan Bradley Lynch, yayınladığı son videosunda Meta’nın yeni VR gözlüğü Quest 3’ün CAD çizimlerine ve teknik detaylarına ulaştığını açıkladı. Lynch aynı zamanda geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Quest Pro’nun da CAD çizimlerini haziran ayında yayınlamıştı ve çizimler neredeyse tamamen doğru çıkmıştı.

Bradley’nin açıklamalarına ve gösterdiği çizimlere bakacak olursak Quest 3, tasarımsal açıdan her ne kadar Quest 2’ye çok benziyor olsa da gözlüğün iç kısmında kullanılan lenslerin açılarından tutun kullanılan ekran türüne kadar neredeyse her şey Quest Pro’ya benziyor. Bu da Quest 3’ün aslında yeni nesil Quest Pro’ya benzer bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. Ancak tabii tasarımlara baktığımızda Quest 3'ün daha küçük bir bataryaya sahip olması, lenslerin ekran çözünürlüğünün kesin olarak belirtilmemesi ve boyut olarak daha büyük ve ağır durması Quest Pro’yu Quest 3’ten ayıracak detaylar.

Quest 3’ün lens kısmına baktığımızda ise “pankek” olarak adlandırılan ve hafif açılı olan lenslerin kullanılmış olması dikkat çekiyor. Bu lensler, şekli sayesinde kullanıcıların daha geniş bir görüş açısına sahip olmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde lensler tıpkı Quest Pro’daki gibi 21 derece açıyla konumlandırılmış. Bu da gözlüğün takıldığında daha rahat hissettirmesini sağlıyor.

Bradley, yaptığı açıklamada “aldığı bilgilere göre” gözlüğün henüz tanıtılmamış bir Snapdragon XR2 Gen 2 VR çipiyle birlikte geleceğini belirtti. Ayrıca Meta Quest 3 VR gözlüğünde Quest Pro’da olan yüz ve göz takibi sistemi bulunmayacak. Meta Quest 3’ün 2023 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Bradley Lynch'in yayınladığı Quest 3 videosu