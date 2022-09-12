Meta'nın VR Gözlüğü Quest Pro Tanıtıma 1 Ay Kala Sızdırıldı

Meta'nın devrim niteliğinde olacağı iddia edilen yeni sanal gerçeklik gözlüğü Quest Pro, tanıtımına daha 1 ay varken sızdırıldı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Metaverse’ü duyuran ve yakında bu sanal dünyaya girebilmek için yeni ekipmanlar tanıtacağını açıklayan Meta’nın önümüzdeki ay yapacağı etkinlik büyük bir merak ve heyecanla bekleniyordu. Sektördeki pek çok kaynaksa Meta’nın bu etkinlikte yeni VR gözlüğü Quest Pro’yu tanıtacağını iddia ediyordu.

Bugün ortaya çıkan bomba gibi bir iddia ise VR severlerin aklını başından aldı. İddiaya göre Facebook’daki bir VR grubunda Ramiro Cardena isimli bir kişi yeni Quest Pro’nun videosunu paylaştı.

İşte paylaşılan o video

Videoda Cardena’nın sanal gerçeklik gözlüğünü, kumandalarını ve kutusunu gösterdiğini görebiliyoruz. Kumandalar Oculus Quest serisindekileri çokça anımsatsa da gözlüğün ön kısmındaki 3 adet kamera hemen dikkat çekiyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda Quest Pro’nun hem sanal gerçeklik hem de arttırılmış gerçeklik uygulamalarını destekleyeceği iddia ediliyordu.

VR gözlüğün kutusunda “Satış için değildir- Mühendislik Örneği” ibaresi de tabii ki hemen dikkat çekiyor. Cardena’nın bu erken erişim örneğine nasıl ulaştığı ise bilinmiyor. Ne Cardena ne de Meta yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yeni projelerini çoğu zaman gizli tutamayan Meta’nın Quest Pro’yu sızdırmamak için çaba gösterdiği biliniyordu ancak görünen o ki tüm bu çaba boşa gitmiş oldu.

Yüksek çözünürlüklü bir ekrana, el ve hareket takip sistemine ve daha pek çok özelliğe sahip olacağı iddia edilen Quest Pro’nun özellikleri hakkında ise herhangi bir sızıntı ya da açıklama yapılmadı. Meta’nın 11 Kasım’daki etkinliğe kadar açıklama yapıp yapmayacağı ise şu anda belirsiz.