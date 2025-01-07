Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Siri nedeniyle açılan bir davasından bahsetmiştik. Apple, dava kapsamında uzlaşma yoluna gitmiş ve 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.
Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, Siri davasına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, davada uzlaşma yoluna gidildiği ancak yine de iddiaların kabul edilmediği belirtildi.
Siri verilerinin satıldığı iddia ediliyordu
Davacılara göre Apple, Siri'nin topladığı kullanıcı verilerini üçüncü taraflara satmıştı. Bu veriler, pazarlama amacıyla kullanılmıştı. İşte Apple, bunların doğru olmadığını beyan etti. Apple'ın konuyla ilgili tam açıklaması şöyleydi:
Dava ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz: