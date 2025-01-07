Apple, geçtiğimiz hafta 95 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği Siri davasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, uzlaşma yoluna gidildiği ancak iddiaların kabul edilmediği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Siri nedeniyle açılan bir davasından bahsetmiştik. Apple, dava kapsamında uzlaşma yoluna gitmiş ve 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, Siri davasına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, davada uzlaşma yoluna gidildiği ancak yine de iddiaların kabul edilmediği belirtildi.

Siri verilerinin satıldığı iddia ediliyordu

Davacılara göre Apple, Siri'nin topladığı kullanıcı verilerini üçüncü taraflara satmıştı. Bu veriler, pazarlama amacıyla kullanılmıştı. İşte Apple, bunların doğru olmadığını beyan etti. Apple'ın konuyla ilgili tam açıklaması şöyleydi:

Siri, kullanıcı gizliliğini en başından itibaren korumak için tasarlanmıştır. Siri verileri hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanılmamış ve hiçbir amaçla hiç kimseye satılmamıştır. Apple, 2019'da ele aldığımız üçüncü taraf derecelendirmesiyle ilgili endişelerden ilerleyebilmek için ek davalardan kaçınmak amacıyla bu davayı kapattı. Siri verilerini Siri'yi geliştirmek için kullanıyoruz ve Siri'yi daha da iyi hâle getirmek için sürekli olarak teknolojiler geliştiriyoruz.