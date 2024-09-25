Meta, sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'ta yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller göstermeye başlayacak.

Meta Connect etkinliğinde duyurulan yeni bir özellik, Meta'nın da yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller üretmeye başlayacağını gösteriyor. "Imagined for You" yani Türkçesi ile "Sizin için Hayal Edildi" adı verilen bu özellikle birlikte Meta, ilgi alanlarınıza ve trend olan konu başlıklarına göre görseller oluşturup akışınıza ekleyecek. Bu görsellerde kullanıcıların kendi yüzleri de yer alabilecek.

Bu görüntülerle karşılaşan kullanıcılar, karşılarına çıkan görüntüyü paylaşabilecekleri gibi anında yeni bir görsel de oluşturabilecekler. Bazı görseller ilgi alanlarından ya da o anda öne çıkan konulardan ilham alacak olsa da, bir anda kendi yüzünüzü bu görsellerde görmek rahatsız edici olabilir.

Kontrolün kimde olacağı henüz belli değil

Meta'nın yapay zekâ tarafından oluşturulmuş olan görüntülerin kontrolünü kullanıcılara bırakıp bırakmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Kullanıcılar bu görselleri istedikleri gibi akışlarından kaldırabilecek olsalar da, yüzlerinin kullanılmasına ya da ilgi alanlarının takibine dair bir onay ayarı olup olmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Meta bu özelliği şu anda sadece test aşamasında tutuyor ve özelliğin sosyal medya uygulamalarına ne kadar hızlı yayılacağı ya da hangi ülkelerde kullanılabileceği henüz bilinmiyor. Zuckerberg, özelliğin ne kadar büyüyeceğinin başarısına bağlı olduğunu ifade ediyor.

Bu özellik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik sosyal medyaya renk mi katacak yoksa platformların arkadaşlarla iletişim kurma amacından daha da uzaklaşmasına mı neden olacak?