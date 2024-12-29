OpenAI, yeni yapay zekâ modeli O3'ün ARC-AGI kıyaslama testini başarıyla aştığını açıkladı.

OpenAI, geliştirdiği yeni yapay zekâ modeli O3’ün “genel zeka” testlerinde insan seviyesine ulaştığını iddia ediyor.

20 Aralık’ta gerçekleştirilen ARC-AGI kıyaslama testinde OpenAI'ın yeni O3 modeli %85 puan almayı başardı. Bu, önceki en iyi yapay zekâ puanı olan %55’i büyük bir farkla bırakırken, aynı zamanda ortalama bir insanın performansıyla denk bir başarı sağladı. Üstelik model, oldukça zorlu matematik problemlerinde de etkileyici sonuçlar elde etti.

AGI nedir ve neden bu kadar önemli?

Yapay Genel Zekâ (AGI), insan gibi düşünebilen, öğrenebilen ve farklı durumlara uyum sağlayabilen bir yapay zekâ anlamına gelir. AGI’ın başarılması, yapay zekâ araştırmalarında uzun süredir en önemli hususlardan biri olarak kabul ediliyor.

ARC-AGI testi, yapay zekânın az sayıda örnekle genelleme yapabilme yeteneğini ölçüyor. Örneğin sistemden bir dizi küçük tablo üzerindeki deseni anlaması ve bu deseni yeni bir duruma uyarlaması bekleniyor. Bu, insan zekâsını ölçmek için kullanılan IQ testleriyle neredeyse aynı.

O3 modeli bu başarıyı kendi başına mı elde etti?

Tabii henüz bu noktada O3 modelinin bu başarıya nasıl ulaştığı tam olarak bilinmiyor. OpenAI’ın yeni modelini test için özel olarak optimize ettiği düşünülüyor. Uzmanlar ise O3’ün yalnızca bu teste özgü “sezgisel” bir yaklaşım geliştirmiş olabileceğini ve bu yeteneklerin gerçek dünyadaki kapasitesini tam anlamıyla yansıtmayabileceğini belirtiyor.

Eğer O3, iddia edildiği gibi testi başarılı bir şekilde aştıysa bu durum yapay zekânın geleceği için bir dönüm noktası olabilir. Basitçe özetlemek gerekirse buna kendini geliştirebilen yapay zekâ çağının başlangıcı da diyebiliriz.

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