Geçtiğimiz ocak ayının sonlarında IDO’sunu yapan Metafluence, bugün itibariyle Gate.io’da listelendi.

Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Metaverse, bizlere âdeta sanal bir dünyanın kapılarını aralıyor. Tabii ki Metverse alanında geliştirilen pek çok proje de yepyeni fırsatların kapısını aralıyor.

Metaverse evreninde influencerları, onların takipçilerini ve markaları “Metahut” adı verilen alanlar aracılığı ile bir araya getirmeyi hedefleyen Metafluence da bu projelerin arasında oldukça dikkat çekiyor.

Metafluence Gate.io’da listelendi

24 Ocak tarihinde IDO’sunu yapan Metafluence, bugün itibarıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Gate.io’da listelendi. Bu listelenme sayesinde kullanıcılar kolaylıkla METO alım satım işlemleri yapabilecekler.

Kardeş ülke Azerbaycan’dan bir ekip tarafından geliştirilen Metafluence, IDO’sunu gerçekleştirdiğinden beri oldukça yoğun ilgi gördü. Projenin Twitter hesabında şimdiden 100.000’i aşkın takipçi buluınmakta.

Metafluence ekibi, Antalya’da düzenlenen World Ecom Expo’ya katıldı

Metafluence ekibi, bugün başlayan ve Webtekno ekibi de dahil olmak üzere birçok önemli şirketin de katıldığı dünyanın ilk E-Ticaret fuarı olan World Ecom Expo’ya da katıldı. Fuarda projeleri hakkında bilgi veren ekip, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini gidererek onlara projelerinin yol haritasından bahsetti.

Ayrıca şirketin Pazarlama Direktörü olan Emin Vali de bu akşam World Ecom Expo’da düzenlenen Metaverse konuşmasına konuşmacı olarak katılarak Metaverse ve Metafluence’in geleceğinden bahsetti.

Şu anda yol haritalarının ilk adımı olan Gate.io listelemesini başarıyla tamamlayan ekip, sıradaki hedefleri için şimdiden hazırlanmaya başladı bile. Metfluence ile ilgili gelişmeleri resmi internet sitelerinden, Twitter hesaplarından ve Telegram hesaplarından takip edebilirsiniz.