Meta, mataverse platformu Horizon Worlds'ün mobil uygulamasını ve web sürümünü küresel çapta erken erişime açmaya başladı. Kullanıcılar, artık akıllı telefonları üzerinden Meta'nın dijital dünyasına erişebilecekler.

Mark Zuckerberg, son birkaç yıldır metaverse teknolojilerine odaklanmış durumda. Hatta bu teknoloji uğruna Facebook şirketinin ismi Meta olarak değiştirildi. Şirket ayrıca "Meta Horizon Worlds" olarak isimlendirdiği bir de metaverse ekosistemi oluşturdu. Sadece Meta'nın Quest markalı artırılmış gerçeklik gözlükleriyle erişilebilen ekosistem, bugüne kadar o kadar da büyük bir ilgi görmedi. Hatta Mark Zuckerberg, düşük grafik kalitesi ile dalga konusu oldu.

Gelen son haberler, Meta'nın sanal evrenle ilgili çok önemli bir adım attığını gözler önüne seriyor. Şirket, Meta Horizon Worlds'ü mobil uygulama ve web sürüm halinde küresel çapta kullanıma açmaya başladı. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, web sürüm veya mobil cihazlar üzerinden Meta'nın metaverse ekosistemini erken erişim kapsamında deneyimleyebiliyorlar. Üstelik kullanıcıların Quest ekipmanlar kullanmasına da gerek yok. Bu hamle, Meta Horizon Worlds'ün popülaritesinin artmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.

Meta'nın sanal evrenine erişim sağlamak isteyenler ne yapmalı?

Meta Horizon Worlds'e erişmek isteyen bir kullanıcının, hizmetin resmi internet sitesine girmesi ve kendisine bir "Meta hesabı" oluşturması gerekiyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Meta hesabı, şirketin Quest ekipmanlar için oluşturduğu ve Meta'ya ait platformlarla entegre olan yeni bir hesap türü. Kullanıcılar; Meta hesabı denilen hesap türüne Facebook, Instagram veya doğrudan e-posta adresleriyle erişebilecekler.

Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra ne olacak?

Meta Horizon Worlds'ün internet sitesine giren ve Meta hesabını tanımlayan bir kullanıcı, bundan sonraki süreçte kendisini sanal bir dünyanın içinde bulacak. Kullanıcılar, oluşturdukları avatarlarla birbirlerini görecekler, tanıdıkları ve tanımadıkları insanlarla etkileşime girmeye başlayacaklar. Bu etkileşimlerde herhangi bir kısıtlama olmadığını da belirtelim. Mark Zuckerberg, bu ekosistemde kullanıcıların parti yapmaktan tutun da iş toplantılarına kadar akıllarına gelecek her şeyi yapabileceklerini açıklamıştı. İşte tüm bunlar artık web sürüm veya mobil cihazlarda deneyimlenebilecek.

Ama... Şimdilik Türkiye'de aktif değil

Meta Horizon Worlds'ün neler sunduğunu siz değerli takipçilerimize daha iyi anlatabilmek için deneyelim istedik. Ancak sisteme giriş yapmaya çalıştığımızda can sıkıcı bir uyarı ile karşılaştık. Meta Horizon Worlds'ün erken erişim sürümü, şu an için ne yazık ki Türkiye'de aktif değil. Meta'nın yaptığı bilgilendirmeye göre sanal evren, şu an sadece Kanada, İrlanda, Fransa, İzlanda, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılabiliyor. Ancak şirket, yakın bir gelecekte Meta Horizon Worlds'e daha fazla kullanıcının ulaşabileceğini söyledi.

Meta Horizon Worlds'ün internet sitesine ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.