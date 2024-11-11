Dünya üzerinde binlerce farklı türde ağaç bulunmakta. Ancak bazı sebeplerden dolayı bu ağaçlar güçsüz kalabilir ve kuruyabilir. Meyve yiyen kuşlar ise ağaçların yeniden yeşermesinde bir umut olabilir gibi gözüküyor.

Özellikle tropikal ormanlarda yetişen ağaçların bazıları, kuruduğunda tekrar kolay kolay yeşermiyor. Fakat bilim insanlarının bu konuya bir çözümü var.

Gelin, meyve yiyen kuşların ağaçlara nasıl katkı sağladığına bakalım.

Tropikal meyve yiyen kuşlar, yalnızca göz zevkimize hitap etmekle kalmaz.

Bu vahşi renkli kuşlar, aynı zamanda tropikal ormanların yenilenmesinin de önemli bir parçasıdır. Örneğin Brezilya’nın Atlantik Ormanı’ndan toplanan veriler; kırmızı bacaklı bal tırmaşığı, toko tukanı ve palmiye tangarası gibi kuşların, daha özgürce hareket edebilirlerse karbon depolamasını %38’e kadar artırabileceğini gösteriyor.

Bilim insanlarına göre çeşitli meyveleri yiyen yabani kuşlar, etrafta dolaşırken tohum yiyerek, dışkılayarak ve bu dışkıları yayarak orman ekosistemlerinde hayati bir rol oynayabilirler.

Yani kaybettiğimiz tropikal ormanları, bize geri kazandırabilirler. Çünkü tropikal ormanlarda yaşayan ağaç türlerinin %70 ila %90’ı, hayvanlardan gelen tohum dağıtımına bağlıdır. Ormanlar, bu tohumlar sayesinde büyür ve işlevini yerine getirebilir.

Ayrıca bu tohumların yayılmasında farklı kuş türlerinin farklı etkileri vardır.

Daha küçük kuşlar, etrafa daha fazla tohum yayabilir ancak yalnızca daha düşük karbon depolama potansiyeline sahip olanlar daha küçük tohumları taşıyabilirler.

Örneğin toco tukan veya kıvrık tepeli alakarga gibi daha büyük kuşlar, daha yüksek karbon depolama potansiyeline sahip daha büyük ağaçların tohumlarını dağıtabilir. Fakat daha büyük kuşların daha fazla parçalanmış arazilerde hareket etme olasılığı daha düşüktür.

Özetle yapılan tüm araştırmalara göre meyve yiyen kuşlar, tohumları dağıtabilir ve karbon depolama kapasitesini artırabilir. Bu sayede de kaybettiğimiz tropikal ormanları geri kazanabiliriz.

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