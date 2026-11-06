MG, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel listesinde fiyatların yanı sıra Kasım ayına özel kampanyalı fiyatlar ve takas destekleri de bulunuyor.
Bu içerikte MG’nin Kasım 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve açıklanan takas desteklerini inceliyoruz.
İçerikten Görseller
MG fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|MG ZS Hybrid+
|2.610.000 TL
|2.385.000 TL
|MG HS Hybrid+
|3.295.000 TL
|3.145.000 TL
|MG HS
|2.565.000 TL
|2.385.000 TL
|MG7
|3.110.000 TL
|2.910.000 TL
MG ZS Hybrid+ fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 Hybrid+
|Luxury Cam Tavanlı
|2.610.000 TL
|2.385.000 TL
MG ZS Hybrid+, kompakt SUV gövdesini hibrit motor sistemiyle bir araya getiriyor. Kasım 2026 listesinde 197 PS gücündeki Luxury Cam Tavanlı versiyonuyla yer alan model, MG'nin hibrit SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
MG ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon
|Fiyat
|Panoramik cam tavan
|48.246 TL
MG HS Hybrid+ fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Eylül Ayına Özel Takas Desteği
|Hibrit, 224 PS
|Luxury
|3.295.000 TL
|3.145.000 TL
|Hibrit, 224 PS
|Luxury Plus
|-
|3.495.000 TL
MG HS Hybrid+, daha büyük SUV gövdesini Hybrid+ güç ünitesiyle bir araya getiriyor. Modelin hibrit sistemi toplam 224 PS güç ve 340 Nm tork üretiyor. MG'nin açıkladığı teknik verilere göre birleşik WLTP yakıt tüketimi 5,5 litre/100 km seviyesinde.
MG HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
MG HS fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 Turbo Benzin, 170 PS
|Premium
|2.565.000 TL
|2.385.000 TL
|1.5 Turbo Benzin, 170 PS
|Luxury
|2.700.000 TL
|2.650.000 TL
|1.5 Turbo Benzin, 170 PS
|Luxury Plus
|2.790.000 TL
|2.750.000 TL
MG HS, markanın SUV ürün gamında geniş iç hacmi, konfor özellikleri ve benzinli motoruyla öne çıkan modellerinden biri. 1.5 litre turbo benzinli motoru 170 PS güç ve 275 Nm tork üretiyor.
MG HS opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
MG7 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin, 170 PS
|Excellence
|3.330.000 TL
|3.180.000 TL
|Benzin, 170 PS
|Excellence Red Edition
|3.480.000 TL
|3.330.000 TL
|Benzin, 170 PS
|Excellence (2025)
|3.110.000 TL
|2.960.000 TL
|Benzin, 170 PS
|Excellence Red Edition (2025)
|3.245.000 TL
|3.095.000 TL
Excellence ve Excellence Red Edition donanımlarıyla sunulan MG7, fastback çizgilerine sahip gövde yapısıyla markanın daha büyük ve tasarım odaklı modellerinden biri olarak konumlanıyor.
MG7 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Kaynak: MG Türkiye