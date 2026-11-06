MG Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: MG7'de 200 Bin TL İndirim!

MG’nin Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel ürün gamında ZS Hybrid+, benzinli HS, HS Hybrid+ ve MG7 modelleri yer alıyor.

MG, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel listesinde fiyatların yanı sıra Kasım ayına özel kampanyalı fiyatlar ve takas destekleri de bulunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte MG’nin Kasım 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve açıklanan takas desteklerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

MG fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı MG ZS Hybrid+ 2.610.000 TL 2.385.000 TL MG HS Hybrid+ 3.295.000 TL 3.145.000 TL MG HS 2.565.000 TL 2.385.000 TL MG7 3.110.000 TL 2.910.000 TL

MG ZS Hybrid+ fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2.610.000 TL 2.385.000 TL

MG ZS Hybrid+, kompakt SUV gövdesini hibrit motor sistemiyle bir araya getiriyor. Kasım 2026 listesinde 197 PS gücündeki Luxury Cam Tavanlı versiyonuyla yer alan model, MG'nin hibrit SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

MG ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Fiyat Panoramik cam tavan 48.246 TL

MG HS Hybrid+ fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Eylül Ayına Özel Takas Desteği Hibrit, 224 PS Luxury 3.295.000 TL 3.145.000 TL Hibrit, 224 PS Luxury Plus - 3.495.000 TL

MG HS Hybrid+, daha büyük SUV gövdesini Hybrid+ güç ünitesiyle bir araya getiriyor. Modelin hibrit sistemi toplam 224 PS güç ve 340 Nm tork üretiyor. MG'nin açıkladığı teknik verilere göre birleşik WLTP yakıt tüketimi 5,5 litre/100 km seviyesinde.

MG HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG HS fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Turbo Benzin, 170 PS Premium 2.565.000 TL 2.385.000 TL 1.5 Turbo Benzin, 170 PS Luxury 2.700.000 TL 2.650.000 TL 1.5 Turbo Benzin, 170 PS Luxury Plus 2.790.000 TL 2.750.000 TL

MG HS, markanın SUV ürün gamında geniş iç hacmi, konfor özellikleri ve benzinli motoruyla öne çıkan modellerinden biri. 1.5 litre turbo benzinli motoru 170 PS güç ve 275 Nm tork üretiyor.

MG HS opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG7 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin, 170 PS Excellence 3.330.000 TL 3.180.000 TL Benzin, 170 PS Excellence Red Edition 3.480.000 TL 3.330.000 TL Benzin, 170 PS Excellence (2025) 3.110.000 TL 2.960.000 TL Benzin, 170 PS Excellence Red Edition (2025) 3.245.000 TL 3.095.000 TL

Excellence ve Excellence Red Edition donanımlarıyla sunulan MG7, fastback çizgilerine sahip gövde yapısıyla markanın daha büyük ve tasarım odaklı modellerinden biri olarak konumlanıyor.

MG7 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: MG Türkiye