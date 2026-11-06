Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

MG Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: MG7'de 200 Bin TL İndirim!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

MG’nin Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel ürün gamında ZS Hybrid+, benzinli HS, HS Hybrid+ ve MG7 modelleri yer alıyor.

MG Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: MG7'de 200 Bin TL İndirim!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

MG, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel listesinde fiyatların yanı sıra Kasım ayına özel kampanyalı fiyatlar ve takas destekleri de bulunuyor.

Bu içerikte MG’nin Kasım 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve açıklanan takas desteklerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller

MG Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: MG7'de 200 Bin TL İndirim!
MG ZS Hybrid+
MG HS Hybrid+
MG HS
MG7

MG fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
MG ZS Hybrid+ 2.610.000 TL 2.385.000 TL
MG HS Hybrid+ 3.295.000 TL 3.145.000 TL
MG HS 2.565.000 TL 2.385.000 TL
MG7 3.110.000 TL 2.910.000 TL

MG ZS Hybrid+ fiyatları - Kasım 2026

MG ZS Hybrid+

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2.610.000 TL 2.385.000 TL

MG ZS Hybrid+, kompakt SUV gövdesini hibrit motor sistemiyle bir araya getiriyor. Kasım 2026 listesinde 197 PS gücündeki Luxury Cam Tavanlı versiyonuyla yer alan model, MG'nin hibrit SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

MG ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Fiyat
Panoramik cam tavan 48.246 TL

MG HS Hybrid+ fiyatları - Kasım 2026

MG HS Hybrid+

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Eylül Ayına Özel Takas Desteği
Hibrit, 224 PS Luxury 3.295.000 TL 3.145.000 TL
Hibrit, 224 PS Luxury Plus - 3.495.000 TL

MG HS Hybrid+, daha büyük SUV gövdesini Hybrid+ güç ünitesiyle bir araya getiriyor. Modelin hibrit sistemi toplam 224 PS güç ve 340 Nm tork üretiyor. MG'nin açıkladığı teknik verilere göre birleşik WLTP yakıt tüketimi 5,5 litre/100 km seviyesinde.

MG HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG HS fiyatları - Kasım 2026

MG HS

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Turbo Benzin, 170 PS Premium 2.565.000 TL 2.385.000 TL
1.5 Turbo Benzin, 170 PS Luxury 2.700.000 TL 2.650.000 TL
1.5 Turbo Benzin, 170 PS Luxury Plus 2.790.000 TL 2.750.000 TL

MG HS, markanın SUV ürün gamında geniş iç hacmi, konfor özellikleri ve benzinli motoruyla öne çıkan modellerinden biri. 1.5 litre turbo benzinli motoru 170 PS güç ve 275 Nm tork üretiyor.

MG HS opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG7 fiyatları - Kasım 2026

MG7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzin, 170 PS Excellence 3.330.000 TL 3.180.000 TL
Benzin, 170 PS Excellence Red Edition 3.480.000 TL 3.330.000 TL
Benzin, 170 PS Excellence (2025) 3.110.000 TL 2.960.000 TL
Benzin, 170 PS Excellence Red Edition (2025) 3.245.000 TL 3.095.000 TL

Excellence ve Excellence Red Edition donanımlarıyla sunulan MG7, fastback çizgilerine sahip gövde yapısıyla markanın daha büyük ve tasarım odaklı modellerinden biri olarak konumlanıyor.

MG7 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: MG Türkiye

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com