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MG Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi

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Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için MG'nin kampanyaları dikkat çekiyor. Markanın SUV ve sedan modellerinde sunulan fiyat avantajlarını ve takas desteklerini sizler için bir araya getirdik.

MG Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye pazarında son yıllarda yükselen markalardan biri olan MG, Temmuz 2026 döneminde çeşitli modellerinde sunduğu kampanyalarla otomobil almayı düşünen tüketicilerin dikkatini çekiyor. Özellikle SUV segmentinde güçlü bir konuma sahip olan marka, hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden alternatifler sunuyor.

Bu içerikte MG'nin Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat avantajlarını bir araya getiriyoruz. ZS Hybrid+, HS Hybrid+, HS ve MG7 modellerinde sunulan kampanyalı fiyatlar, takas destekleri ve model bazlı avantajlar sayesinde marka, Temmuz ayında dikkat çeken seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle bazı versiyonlarda 200 bin TL'ye varan avantajlar sunuluyor.

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İçerikten Görseller

MG Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
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MG Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

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  • MG ZS Hybrid+
  • MG HS Hybrid+
  • MG HS
  • MG7

MG ZS Hybrid+

MG'nin hibrit SUV modeli ZS Hybrid+'ın fiyatında dikkat çekici bir indirim yapıldı. Daha önce 2 milyon 585 bin TL olarak açıklanan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 250 bin TL'ye geriledi. Böylece ZS Hybrid+'ta 335 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.

MG HS Hybrid+

Markanın hibrit SUV ailesinde yer alan HS Hybrid+ da fiyatı düşen modeller arasında yer aldı. Daha önce 3 milyon 155 bin TL'den satışta olan model, yeni fiyat listesinde 3 milyon TL'ye geriledi. Bu değişimle birlikte HS Hybrid+'ta 155 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

MG HS

MG HS'nin fiyatında ise indirimin aksine artış yaşandı. Daha önce 2 milyon 545 bin TL olarak açıklanan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 612 bin TL'ye yükseldi. Böylece araçta 67 bin TL'lik zam uygulanmış oldu.

MG7

MG'nin fastback sedan modeli MG7'nin fiyatı da aşağı yönlü güncellendi. Daha önce 3 milyon 110 bin TL olan model, yeni fiyat listesinde 2 milyon 910 bin TL'ye geriledi. Böylece MG7'de 200 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.

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