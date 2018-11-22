Milletvekilinden Geri Adım: iPhone'umu Kırmadım

Brunson olaylarının gelişmesinin ardından basın mensupları önünde iPhone'unu kıran, ancak daha sonra iPhone'unu kırmadığı ortaya çıkan MHP'li milletvekili, iPhone'unu değil, bir demo ürünü kırdığını açıkladı.

Türkiye-Birleşik Devletler arasındaki ilişkilerin gerilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını takiben basın mensupları karşısında iPhone’unu kıran, rahip Brunson’ın serbest bırakılması ile küplere binip, ‘’Brunson yüzünden, Amerikayı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerikaya'la aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre.’’ şeklinde bir tweet paylaşan MHP’li milletvekili Cemal Enginyurt’tan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) oturumda CHP’li milletvekili Özgür Özel'in ‘Önce, ABD'yi protesto etmek için Iphone'u kırıp sonra 'Brunson gidince ortada kaldık, gitti bizim Iphone' diyen biz değiliz.’ şeklindeki sözlerine oturduğu yerden yanıt veren Enginyurt, ‘’Iphone'u kırmadım. İl başkanım yanımda, basın bunu haber yapsın diyerek, demo bir telefonu kırmıştır, maksat bunun haber olmasıydı. Niyetimiz, maksadımız belliydi.’’ şeklinde konuşarak söz konusu olayı açığa kavuşturmuş oldu.

Enginyurt’un, ‘’gitti bizim iPhone’’ sözleri o günlerde fazlasıyla konuşulmuş, tweet paylaşıldıktan birkaç gün sonra Enginyurt’un telefonunu kırmadığı, takas yöntemi ile Galaxy Note9 ile değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Kameralar önünde telefonunu kırdığını iddia eden milletvekilinin telefonunu kırmayıp takas için kullandığı ortaya çıkınca da olay sırasında ona destek verenler sinir küpüne döndüler.