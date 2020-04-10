Micron 5210 ION SSD'yi Kurumsal Müşterileri İçin Duyuruldu

Dünyanın en büyük depolama alanı üreticilerinden Micron, sunucularda kullanılacak QLC tabanlı yeni SSD’si olan Micron 5210 ION SSD’yi duyurdu. Depolama alanı üreticisi, gelişmiş QLC NAND teknolojisi sayesinde sektörde rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

SSD’lerin ortaya çıkışı, depolama alanı teknolojilerinde büyük bir devrimin yaşanmasına neden oldu.TLC ve MLC SSD teknolojilerinin ardından geliştirilen dört seviyeli hücre teknolojisi olan QLC, SSD’lerin HDD’ler karşısındaki üstünlüğünü daha da pekiştirdi.

Depolama alanı üreticilerinden olan Micron, QLC teknolojisini kullanarak SSD üreten ilk donanım üreticisi oldu. QLC teknolojisi kullanılarak geliştirilen Micron 5210 ION SSD, şimdi büyük sunucular gibi kurumsal kullanım için duyuruldu.

Micron 5210 ION SSD ile okuma ve yazma hızlarında büyük artış sağlanıyor

Sunucular gibi kurumsal kullanım için geliştirilen Micron 5210 ION SSD, geleneksel olarak kullanılan 10K HDD’lerin karşısında büyük bir üstünlük sağlayacak. Micron 5210 ION SSD, en hızlı 10K RPM HDD’lere göre 175 kat daha hızlı bir okuma ve 30 kat daha hızlı bir yazma hızı sağlayacak.

Micron 5210 ION SSD, enerji verimliliği ve kullanım verimi alanında da 10K HDD’lere üstünlük sağlayabilir. Micron’un yeni kurumsal SSD’si 10K HDD’lere göre üç kat daha fazla enerji verimliliği sağlarken, iki kat daha fazla ardışık verim sunacak.

Micron, QLC teknolojisinin yazma ömrü ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak için Micron 5210 ION SSD’nin yazılım tarafında geliştirmeler yaptı. Yazma ömrünün diğer katı hal teknolojilerine göre daha düşük olduğu bilinen QLC’nin yazma ömrü, yazılım geliştirmeleriyle daha da uzatılmış oldu.

Micron’dan yapılan açıklamada Micron 5210 ION SSD’nin seri üretimine başlandığı açıklandı. Fiyatı ile de 10K HDD’lerle yarışacak olan Micron 5210 ION SSD, büyük sunucu çözümleri için uygun bir alternatif olacak gibi görünüyor.