ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, ARM tabanlı Windows cihazlar için x64 öykünücü desteğini önümüzdeki kasım ayında test kullanıcılarına sunacak. Kararlı yapının ise 2021 yılında yayınlanması bekleniyor.

Microsoft'un geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü ARM tabanlı Windows cihazlar, sunduğu avantajların yanında bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. Bu kısıtlamalardan biri de ARM tabanlı cihazların x64 uygulamalar için destek sunmaması ve 32 / 64 bit ARM uygulamalarını yalnızca 'x86-32 bit' olarak çalıştırabiliyor olması.

Bu sorunu çözmek isteyen Microsoft'un, ARM platformu üzerine kurulu Windows 10 cihazlar için x64 uygulama desteği üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyordu. Şimdiyse şirket, yayınlanan yeni bir blog yazısında x64 öykünücüsünün yakın zamanda geleceğini doğruladı. Bu sayede ARM tabanlı cihazların Windows 10 işletim sistemini kullanan PC'lerle aynı uygulamaları çalıştırabilmesi hedefleniyor.

Testler, kasım ayından itibaren başlayacak:

Blog yazısında aktarılan bilgilere göre Microsoft, ARM tabanlı cihazlarda 64 bit x86 uygulamaların çalışmasına olanak sağlayan x64 öykünme desteğini kasım ayından itibaren test kullanıcılarına sunmaya başlayacak. Önümüzdeki yıl içerisinde de kararlı yapının sunulması ve daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Yazılım devi, x64 öykünme desteğinin yanı sıra yeni Edge tarayıcısının ARM tabanlı sistemlerde daha hızlı çalışacak ve pil tüketimini düşürecek şekilde optimize edileceğinin de sözünü verdi. Ayrıca ARM tabanlı Windows işletim sistemleri için yerel Teams istemcisinin de yakın zamanda geleceği aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

ARM tabanlı Windows 10 cihazlarda x64 öykünme desteğinin bulunmaması, kullanıcılarının şimdiye dek en çok şikâyet ettiği konuların başında geliyordu. Microsoft'un bu konuya nihayet bir çözüm getirmesi, birçok tüketicinin kafasındaki soru işaretlerini gidererek ARM tabanlı Windows 10 cihazlara yönelmesini sağlayabilir.