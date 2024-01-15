Microsoft'un sohbet botu Copilot için ek bir ücretli abonelik getirebileceği ortaya çıktı. Copilot Pro ismine sahip olacağı düşünülen bu abonelik, şu anda ücretsiz olan son model yapay zekâ araçlarını ücretli hâle getirebilir.

Yapay zekâ çılgınlığının en üstlerinde yer alan Microsoft, Copilot (önceki adıyla BingChat) isimli ChatGPT benzeri yapay zekâyı kullanıcılarına sunuyordu. Edge, Bing mobil, kendi Android ve iOS uygulaması da dahil birçok farklı yerden ulaşılabilen model, bedavaya GPT-4 ve DALL-E 3’ü kullanmamızı sağlıyordu.

Şimdi ise Microsoft’un Copilot hakkındaki planları ortaya çıktı. Edge'de keşfedilen kodlar, şirketin ücretli bir abonelikle karşımıza çıkabileceğini gösteriyor.

Copilot Pro ismine sahip olabileceği söylenen abonelik neler sunacak?

Android Authority tarafından tarayıcıda keşfedilen kodlar, “Copilot Pro” isimli bir ücretli abonelik sistemi görebileceğimizi gösteriyor. Bu aboneliğin de “daha hızlı cevaplar”, “yüksek kaliteli görsel” üretimi gibi özelliklere sahip son model yapay zekâ araçları sunabileceği ifade ediliyor. Yani bir nevi ChatGPT Plus gibi bir şey olarak karşımıza çıkabilir.

Tabii ki bu ifadeleri duyunca “Copilot zaten son model yapay zekâ araçları sunuyordu.” diyor olabilirsiniz. Evet, şu anki ücretsiz versiyonda GPT-4 ve DALL-E 3 gibi son model araçlara ulaşabiliyoruz. Microsoft’un Pro abonelik açıklaması ise artık bunun olmayabileceğini gösteriyor.

Yani şirket, yakında OpenAI’ın ChatGPT’sindeki gibi bir yaklaşım sergileyerek ücretli versiyonun özelliklerine sınırlamalar getirip daha ileri seviye özellikleri paralı yapabilir. Şimdilik kesin bir şey söylemek mümkün değil. Copilot Pro aboneliğinin ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Bekleyip göreceğiz.