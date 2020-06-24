Bazı Linux Sürümleri İçin Microsoft Defender ATP Yayınlandı

Microsoft'un Windows 10 için sunduğu antivirüs yazılımı Yazılımı Defender Advanced Threat Protection (ATP), Linux kullanıcılarıyla buluştu. Sunucu versiyonları için yayınlanan güvenlik yazılımı, 6 farklı dağıtımı destekliyor.

Microsoft, Linux kullanıcılarına açılmak için çalışmalarına devam ediyor. Yazılım devi, Linux için Microsoft Defender ATP (Advanced Threat Protection) uygulamasının önizleme yapısını sunduktan birkaç ay sonra Windows'un antivirüs yazılımını artık resmi olarak tüm Linux kullanıcılarına sundu.

Microsoft, Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinde sunduğu Linux için Windows Alt Sistemi ile Linux'un Windows üzerinde çalışmasını sağlamıştı. Güncellemeyle gelen yeni sürüm, Linux çekirdeğine sahip ve Ubuntu dahil en popüler dağıtımları Windows kullanıcılarına sunuyor. Şirket şimdi de açık kaynak işletim sistemi kullanıcıları için antivirüs yazılımını kullanıma açtı.

Microsoft Defender ATP, Linux sunucu versiyonlarına geldi

Linux için Microsoft Defender ATP akımı, aşağıdakiler dahil olmak üzere toplam altı farklı sunucu dağıtımını destekliyor. Güvenlik yazılımı Linux istemcisi üzerinde tam komut satırı deneyimi sunuyor, ancak Microsoft Defender ATP'yi yüklemenin Sunucular için Microsoft Defender ATP lisansı gerektirdiği belirtiliyor.

Microsoft yaptığı açıklamada, "Microsoft Defender ATP'nin yerel olarak desteklenen platformları arasına Linux'u eklemek, tüm müşterilerimiz için önemli bir an. Microsoft Defender Güvenlik Merkezi'ni kurumsal ortamlarda (Windows, Windows Server, macOS ve Linux) yaygın olan tüm masaüstü ve sunucu platformlarının güvenliğini izlemek ve yönetmek için bir seçenek haline getiriyor." ifadesini kullandı.

Linux için Microsoft Defender ATP'nin desteklediği dağıtımlar