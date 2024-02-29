Microsoft, ekran kartı ve GPU'lar için yeni bir API oluşturdu. "DirectSR" olarak isimlendirilen API, NVIDIA, AMD ve Intel'in süper çözünürlük teknolojilerini bir araya getirecek. Geliştiriciler de oyuncular da büyük avantajlar yakalayacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan, video oyun tutkunlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, resmî internet sitesinde yayımladığı bir blog gönderisinde "DirectSR" olarak isimlendirdiği yeni bir API oluşturduğunu açıkladı. Bu API, NVIDIA, AMD ve Intel fark etmeden, tüm ekran kartı ve GPU üreticiler için önemli olacak.

DirectSR API ile ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft üst yöneticilerinden Joshua Tucker'ın ifadesine göre bu API, oyunlar ile firmaların süper çözünürlük teknolojileri arasındaki eksik halkayı tamamlayacak. NVIDIA DLSS, AMD FSR ve Intel XeSS teknolojileri, DirectSR API ile daha sorunsuz ve daha verimli bir deneyim sunacak.

DirectSR API ile geliştiricilerin işi de kolaylaşacak

DirectSR, sadece oyun tutkunları için daha iyi bir deneyim sunmayacak. Geliştiriciler de bu API'nin nimetlerinden faydalanabilecekler. Microsoft'un açıklamasına göre DirectSR API, geliştiricilerin her süper çözünürlük teknolojisi için ayrı ayrı kod yazmasına gerek bırakmayacak. Tek bir kod bloğu, DirectSR aracılığıyla tüm süper çözünürlük teknolojilerinin desteklenmesini sağlayacak.

Microsoft, Windows 11 için kendi süper çözünürlük teknolojisini de duyurdu:

Microsoft, DirectSR API'nin neler sunacağına ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Çünkü şirket, 18 Mart'ta başlayacak olan Game Developers Conference (GDC 2024) etkinlikleri kapsamında bu teknolojinin ne gibi farklar yaratacağını gösterecek. Bu arada; yeni API'nin bağımsız bir uygulama olarak yayımlanmayacağını, Agility SDK kapsamında geliştiricilere sunulacağını belirtelim. Yani son kullanıcı olarak bu teknolojiyi doğrudan kullanmamız mümkün olmayacak.