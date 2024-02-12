Microsoft, Windows 11 için yapay zekâ destekli yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, NVIDIA'nın DLSS özelliğine çok benzeyecek? Peki bu özellik, kullanıcıya neler sunacak?

Üretken yapay zekânın yaygınlaşması ile teknoloji şirketleri, sundukları ürün ve hizmetlerde yapay zekâ kullanmaya başladılar. Bugün OpenAI ChatGPT ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise "Galaxy AI" teknolojileriyle yapay zekâyı hayatımıza soktu. Tabii Microsoft'un eli de armut toplamadı. Firma, CoPilot'un yanı sıra özellikle de Windows 11 için yapay zekâ destekli özellikler geliştirdi.

Gelen son haberler, Microsoft'un yine Windows 11 için dikkat çekici bir yapay zekâ özelliği üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı son test sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, "Automatic super resolution" olarak isimlendiriliyor ve NVIDIA'nın DLSS teknolojisine çok benziyor. Peki Windows 11'in test aşamasındaki yeni özelliği, kullanıcılara tam olarak ne sunacak?

"Automatic super resolution", ekran ayarları içinde bulunacak

Ekran ayarları bölümündeki Grafik alanına eklenecek Automatic super resolution özelliği, destekleyen oyunlar için yapay zekâ kullanılmasını ve görüntünün daha ayrıntılı olması için çözünürlüğün yükseltilmesini sağlayacak. Ancak Microsoft, bu özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca özelliğin hangi oyunlarda kullanılabileceği ve tam olarak neler sunacağı, şimdilik bilinmiyor. Ayrıca bu özellikten faydalanmak için nasıl bir donanıma sahip olunması gerektiği de belli değil.

Bu arada; Windows 11'e görüntülerle ilgili başka bir özellik daha gelecek. Geliştirilmiş renk yönetimi olarak karşımıza çıkan bu özellik, HDR destekli OLED ekranlar için önem arz edecek. Monitör sahipleri, bu özellik sayesinde sRGB ve DCI-P3 için özel renk profilleri oluşturabilecekler. Oluşturulan renk profillerinin yönetimi ise otomatik olarak gerçekleştirilecek. Özelliğin görsel anlamda nasıl bir fark yaratacağı ancak yayımlandıktan sonra test edilebilecek.