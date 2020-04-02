Teknoloji devi Microsoft, insanları harekete geçirmek için yeni bir yol deneyecek gibi duruyor. Firma, insanlardan güç alan bir kripto para sistemi için patent aldı. İleride bu teknoloji hayatımıza girebilir.

Bu haftanın başlarında Microsoft, yeni bir kripto para madencilik sistemi için patent başvurusunda bulundu. Bu sistem, insanların fiziksel aktiviteler ile ürettikleri enerjiyle karmaşık veri işleme sürecini düşünmeden yapmayı sağlıyor.

Patent başvurusu spesifik detaylara da odaklanmış olsa da temel olarak baktığımızda insanlara, gösterdikleri fiziksel aktivitelere göre kripto para ödülü verilmesi prensibine dayanıyor.

Her an veri işleme potansiyeli

Koşu yapmak, oyun oynamak veya yoga sınıfına katılmak gibi aktiviteler, günlük hayatımızın bir parçasını oluşturuyor. Bu sürekli aktiviteler esnasında bu karmaşık sistemin çözebileceği veriler ortaya çıkıyor.

Kağıt üzerinde sistem biraz bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi dursa da gerçekte oldukça basit temelleri bulunuyor. Akıllı saatler ve telefonlar gibi araçlar, gün içerisinde yaptığımız hareketlerin takibini yapabiliyor. Ayrıca mobil cihazlarımız diğer uygulamalarla da bilgi paylaşıyor. Benzer şekilde Microsoft da bu sensörlerden gelen bilgileri kullanmayı sağlıyor. Örneğin spor yaparken nabzınız hızlandığınızda ortaya çıkan yüksek nabız, daha hızlı şekilde soru çözmeye olanak tanıyor.

Karmaşık işlemleri fiziksel kuvvetle çözmek

Microsoft, yeni patenti “Devasa bilgisayar ağları kullanılan geleneksel kripto para sistemleri yerine, bedensel aktivitelerden gelen veri çalışma kanıtı olabilir ve haliyle bir kullanıcı farkında olmadan çözülmesi zor bir soruyu hesaplayabilir” ifadeleriyle tanıtıyor.

Bu patent fikrinin gerçek olup olmayacağı bilinmiyor. Ayrıca böyle bir sitem elbette ki pek çok kişinin, başta gizlilik olmak üzere pek çok konuda aklında sorular ortaya çıkmasına neden olacaktır. Microsoft, bu sistem için muhtemelen Azure Blockchain’i de kullanacaktır. Pek çok kişi için de hali hazırda ürettikleri veriden para kazanma fikri oldukça cazip olacaktır.