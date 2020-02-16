Son yıllarda beyin plastisitesi arttırdığı iddia edilen pek çok destek maddesi piyasaya çıkmıştı. Avustralyalı araştırmacılar, bazı antrenmanların beyin plastisitesini arttırmakta daha verimli olduğunu ortaya koydu.

Zihinsel becerileri artırmak için insanların kullandığı pek çok katkı maddesi bulunuyor. Avustralyalı bilim insanlarına göre ise özellikle iki farklı antrenman çeşidi beynimizin kapasitesini artırmaya yardımcı oluyor. Yeterince enerjik iseniz iki antrenmanı birden de yapabilirsiniz.

Öte yandan bazı antrenmanlar ise stres hormonu olan kortizolun daha fazla yayılmasına neden olabiliyor. Kortizol insanların beyin aktivitelerinin olması gerektiği gibi çalışmasına engel olan hormon olarak biliniyor.

Nöroplastisite nedir?

Nöroplastisite ya da bir diğer adıyla beyin plastisitesi, beynin adapte olabilme ve değişebilme yeteneği olarak gösteriliyor. Daha önce beyin plastisitesinin yetişkinlikte kaybolduğuna inanılıyordu ancak modern yöntemlerle yapılan ve yıllar süren çalışmalar bu inanışa karşı çıkıyor. Beyin plastisitesini artırdığı iddia edilen pek çok destek maddesi olsa da bu konudaki kanıtlar oldukça zayıf.

Egzersizler ise bu ilaçlara daha sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bazı antrenmanlar hem daha güvenli hem de daha efektif alternatifler olarak göze çarpıyor. Bu çalışmalar sayesinde beyindeki nöral bağlantılar da değişim gösteriyor.

Güney Avustralya Üniversitesi’nden araştırmacılar, 128 katılımcı ile bir çalışma yaptı. Çalışma sonucunda sadece 25 dakikalık ortalama yoğunlukta ve devamlı aerobik egzersizleri ya da 20 dakikalık aralıklı antrenman nöroplastisiteyi artırabiliyor. Araştırma, daha önce yapılan ve aerobik yapmanın bilişsel olarak faydalarından bahseden araştırmayı da destekliyor.

Her araştırma beynimize faydalı değil

Öte yandan bazı antrenmanlarda salgılanan stres hormonu kortizol, beyin plastisitesi üzerinde olumsuz etkiye sahip ve vücudumuzun doğal olarak verdiği olumlu tepkiyi engelliyor.

Araştırmada yapılan çalışmaların fayda göstermesi için katılımcıların antrenmanları kalp ritimleri %50 ve %90 yoğunluk oranı arasındayken gerçekleştirmeleri istendi. Bu tür çalışmalar da ortalama yoğunlukta bisiklet veya yüzme gibi aktiviteleri içeriyor. Yapılan antrenman, kortizol seviyesini kontrol etmek için molalarla bölünüyor.