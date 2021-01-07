Microsoft, Insider kullanıcılarının önceden erişebildiği Insider Build 21286 adlı yeni bir Windows 10 sürümü yayınladı. Bu sürümle birlikte görev çubuğunda yapılan değişiklikler göze çarparken, saat ve depolama ayarlarına yeni düzenlemeler getirildi.

Windows Insider sayesinde kullanıcılar, Windows işletim sisteminde yayınlanan güncelleme ve iyileştirmelere önceden erişebiliyor, deneyimlerine göre Windows’a geri bildirimlerde bulunabiliyordu. Şirket, kullanıcıların yine önceden test edebilmeleri için Build Preview 21286 adlı yeni bir Windows 10 sürümü yayınladı. Bu sürüme şu anda sadece ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avutsralya ve Hindistan’da bulunan Insider kullanıcıları erişebilecek.

Bu yeni sürümle birlikte, görev çubuğundaki sistem simgelerinin hemen soluna yeni bir özellik eklendi. Kullanıcılar, bu özellikle birlikte borsa, spor ve gündem ile alakalı bilgilere tek bir sayfa üzerinden ulaşabilecek.

Görev çubuğuna bir yeni özellik eklendi

Microsoft, söz konusu özelliği kullanıcılar farklı bilgilere ulaşmak için birden fazla uygulama açmak zorunda kalmasın diye getirdiğini belirtiyor. Tamamen kişiselleştirilebilir olan bu özellik, borsa bilgilerinden kullanıcıların ilgi alanlarına kadar her türlü haber ve veriyi tek bir alanda toplayabiliyor. Şirket, bu özelliğe News and Interests (Haber ve İlgi Alanları) adını verdiklerini açıkladı.

Şirket aynı zamanda bu yeni özelliğe erişmek isteyen kullanıcıların, sürümü indirdikten sonra bilgisayarlarını tekrar başlatması gerektiğini vurguladı. Elbette bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar da güncellemeden sonra özelliği basit bir şekilde görev çubuğundan kaldırabilecek.

Saat ve depolama ayarlarında değişikliklere gidildi

Build Preview 21286 ile birlikte getirilen yeni özelliklerin arasına bir de Linux için Windows Subsytem programı başlatıldığı zaman, Linux komutlarını otomatik olarak çalıştırma özelliği geliyor. Güncelleme, aynı zamanda kullanıcıların depolama alanlarını daha kapsamlı bir şekilde biçimlendirmesine olanak sağlayacak.

Gelen son özellik ise dizüstü bilgisayarlarıya sık sık seyahat edenler için geliştirilmiş. Windows, bilgisayarın konumu değiştirildiği zaman kullanıcıya saati otomatik yerine manuel olarak ayarlanabileceğine dair bir bildirim gönderecek, kullanıcı istediği takdirde bu ayar hep otomatik olarak yapılacak.