Microsoft, Katlanabilir Bir Akıllı Telefon İçin Patent Aldı

Microsoft, çift ekranlı yeni cihazlarının ardından katlanabilir telefon pazarında rekabeti kızıştırmayı hedefliyor. Zira yeni ortaya çıkan bir patent, Microsoft'un Galaxy Fold gibi katlanan ve dışında da bir ekran olan bir telefon tasarladığını ortaya koyuyor.

Microsoft, Ekim 2019'da çift ekranlı cihazları Surface Neo ve Surface Duo'yu duyurmuştu. Her iki cihaz da şirketin çift ekranlı akıllı telefonların önünü açacak ilk girişimi olacak. Microsoft, 2020 yılında cihazları piyasaya süreceğini açıklamasının ardından katlanabilir akıllı telefonlara yönelecek gibi görünüyor.

MSPoweruser tarafından keşfedilen yeni bir patente göre Microsoft, Samsung Galaxy Fold tarzı bir katlanabilir telefon çıkarmayı planlıyor. Şirket, yeni katlanabilir cihaz patentini 2018'de Avrupa Patent Ofisi'ne sunuldu ve patent, Aralık 2019'da yayınlandı. Patent, katlanabilir bir akıllı telefonun arkasına bildirim ekranı olarak görev yapan ikinci bir ekran yerleştirmekten bahsediyor. Aynı konsept, Samsung tarafından Galaxy Fold'da kullanılmıştı.

Patentin açıklamasına göre, katlanabilir ekranlı cihazın dış kapak bölümünde kullanıcının arayüz ile etkileşime girmesini sağlayan bir ekran yer alıyor. Bu ekran, kullanıcının cihaz katlanmış durumdayken, katlanabilir görüntü aygıtı açıldığında iç bölümdeki ekranlardan en az bir tanesinde gösterilecek olan içeriği seçmesini sağlıyor. Yani patent açıkça bildirim ekranına referans veriyor denebilir.

Ek olarak bu dokunmatik bildirim ekranı, kullanıcı arayüz yüzeyinde üretilen bir nesnenin, birinci ekran, ikinci ekran veya kullanıcı arayüzünden en az birinde görüntülenmek üzere saklanmasına izin verecek şekilde yapılandırılabiliyor. Yani burada da, bahsi geçen ekranda çizilen veya yazılan şeylerin kapaklar açıldığında görüntülenebileceğini söylüyor. Galaxy Fold tarzı katlanabilir cihazın, yukarıdaki görselde de fark edeceğiniz üzere kalemle birlikte geleceği vurgulanıyor.

Microsoft, bildirim ekranı olarak yer alan üçüncü ekranın etkileşimli olmasını ve oluşturulan içeriklerin daha büyük olan içteki ekranlara aktarılabilmesini planlıyor. Şirket, Surface tarzı katlanabilir bir cihaza üçüncü ekranı ekleyerek akıllı telefon dünyasında rekabeti kızıştırabilir.