Microsoft’un yakın bir zamanda yayınladığı yol haritasına göre Windows 10 işletim sistemi, önümüzdeki ay yeni bir araca kavuşacak. Bu araç, Apple’ın Spotlight aracını andıran ve arama yapmanızı sağlayan bir araç olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows işletim sistemi kullanan kullanıcılarına her zaman iyi bir deneyim sunmak için çalışmaya devam ediyor. Şirket, kullanıcı deneyimini artıracak yenilikler hakkında bir fikir sahibi olmamız için de daha önce yol haritasını paylaşmıştı.

İşte Microsoft’un paylaştığı o yol haritasına göre Windows 10 işletim sistemi, yakında önemli bir özelliğe kavuşacak. Bu özellik, macOS kullanıcılarının da yakından tanıdığı bir özellik olacak. Windows’a gelecek yeni özellik, macOS’ta bulunan Spotlight benzeri bir araç olarak karşımıza çıkacak.

Windows 10'a yeni araç geliyor:

Microsoft’un paylaştığı yol haritasına göre Spotlight benzeri bu araç, önümüzdeki ay Windows 10 kullanıcıları için yayınlanacak. İşletim sistemine gelecek ‘PowerLauncher’ kod adlı yeni araç, Windows 10’daki ‘Başlat’ menüsünden bağımsız bir şekilde çalışacak.

Apple’ın Spotlight aracında olduğu gibi PowerLaunch aracı da bir arama kutusuna ev sahipliği yapacak. Kullanıcılar, bu arama kutusundan uygulamalar ve dosyalar gibi pek çok içeriği bilgisayarlarında arayabilecekler. Bu aracın Windows 10’da bulunan standart arama kutusundan farkı ise odağı ekranda tutması olacak.

Şu anlık kesin olmasa da Microsoft’un yeni aracı PowerLaunch’ın ‘Windows tuşu + R’ kısayoluyla açılabileceği söyleniyor. Bu kısayol, günümüz Windows 10 kullanıcılarının ‘Çalıştır’ aracını başlatmalarını sağlıyor. Tabii dediğimiz üzere bu şu anlık kesin bir bilgi değil, yani kısayol tuşu kombinasyonu araç çıktığı zaman daha değişik olabilir.

Aracın ismine gelecek olursak PowerToys ekibinin bir üyesi olan Clint Rutkas, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan yeni aracın ismi için bir anket başlattı. ‘Win + R projemiz için isim bulmamıza yardım edin’ şeklinde anketli tweet atan Client, toplamda 1.641 kişinin oyunu topladı. Twitter’da yapılan ankete oy veren kullanıcıların %50,6’lık kesmi araca ‘Power Toys Run’ ismini verirken %20,6’lık kısım diğer seçeneklerin dışında farklı önerilerde bulundu.