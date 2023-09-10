Microsoft, 10 Eylül 2020 yılında satışa sunduğu çift ekranlı cihazı Surface Duo'ya resmi olarak desteğini kesti. Cihaz artık herhangi bir sürüm ve güvenlik güncellemesi almayacak.

Teknoloji devlerinden biri olan Microsoft, 2019 yılında duyurduğu ve 2020'de piyasaya sunduğu çift ekranlı Surface Duo cihazına desteğini kesti. Artık Surface Duo, herhangi bir yazılım veya güvenlik güncellemesi almayacak.

Firma, 2019'da Surface Duo ile beraber Surface Neo isimli tabletini duyurmuştu. Windows 10X işletim sistemi ile satışa çıkacağı planlanan Surface Neo'nun piyasaya sunulması iptal edildi ve yola Android temelli Surface Duo ile devam etme kararı aldı. Cihazı duyurduğunda, yalnızca üç yıl boyunca güncelleme alacağını belirtmişti.

Microsoft, bugün çift ekranlı Surface Duo cihazına verdiği desteği sonlandırdığını duyurdu.

Microsoft, cihazı 2019'da duyurup 10 Eylül 2020 yılında tüketiciyle buluşturdu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi şirket, yalnızca üç yıl boyunca destek vereceğini belirtmişti. Bugün ise Microsoft'un ürüne verdiği destek resmi olarak sonlandı. Fakat iyi haber, uygulamalar olağan şekilde güncellenmeye devam edecek.

Cihazın karmaşık bir güncelleme geçmişi vardı. Android 10 işletim sistemi ile piyasaya sürüldü ancak 2021 yılında gelmesi beklenen Android 11 güncellemesi ertelendi. Gözler 2022'ye doğru bakarken sonunda Android 12L sürümünü aldı fakat bu cihazın alacağı son güncellemeydi. Popüler olması beklenen cihazın çıkış fiyatı 1400 dolardı, birçok indirim görmesine rağmen pek de tutulmadı.

Peki Surface Duo'nun teknik özellikleri nedir?