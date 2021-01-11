Microsoft, Surface Pro 7 Plus Modelini Tanıttı

Microsoft, Surface Pro ailesinin yeni üyesi Surface Pro 7 Plus'ı özellikleri, fiyat seçenekleri ve çıkış tarihiyle birlikte duyurdu. Plus ile birlikte LTE bağlantı özelliği uzun yıllar sonra Surface Pro cihazlarına tekrar geliyor.

Microsoft, Surface Pro ailesine yeni bir üye daha kazandırıyor. Surface Pro ailesine yeni katılan üye Surface Pro 7 Plus oldu. Teknoloji devinin çıkardığı bu yeni cihaz, sadece okul ve iş için kullanılacak.

Microsoft Surface Pro 7 Plus, tasarım ve ekran tarafında dışarıdan bakıldığında Surface Pro 7 ile aynı görünse de aralarındaki fark donanımda ortaya çıkıyor. Microsoft, plus modelinde Intel'in 11. nesil işlemcisini kullanırken aynı zamanda daha büyük bir batarya, çıkarılabilir SSD ve LTE bağlantısı da sunuyor.

Microsoft Surface Pro 7 Plus

Cihazda LTE bağlantısı varken 5G bağlantısının olmamasının sebebi, Qualcomm X20 LTE modeminin kullanılmış olması. Cihazın Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 varyantları bulunuyor. Bu varyantlar arasında sadece Intel Core i5 modelinde opsiyonel LTE seçeneği bulunacak. Ayrıca şirket, bu modelin batarya ömrünün 15 saat olduğunu da belirtti.

2736 x 1824 çözünürlüklü 12,3 inçlik PixelSense ekrana sahip olan cihazda bir adet USB-C portu, bir adet USB-A portu, 3,5 mm kulaklık girişi ve Surface Connect portu bulunuyor. Sadece Wi-Fi bağlantı seçeneğinin olduğu modellerde MicroSDXC kart okuyucu da bulunacak. LTE modellerde ise bunun yerinde nano SIM bulunacak.

Microsoft, bu cihazın tasarımında büyük değişiklikler yapılmamasının, ekran çerçevelerinin inceltilmemesinin sebebinin tutarlılık olduğunu söylüyor. İş dünyasının bu konuda bir standart istediğini söyleyen şirket, ekran çerçevesinin incelmesiyle birlikte portların konumlandırılmasında da değişikliğe gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

LTE bağlantı seçeneğine sahip Intel Core i5 işlemcili varyant, 1.149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanına sahip Core i3 işlemcili model 899 dolar, 32 GB RAM ve 1 TB SDD depolama alanına kadar çıkartılabilen Core i7 işlemcili model 2.799 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Surface Pro 7 Plus, 15 Ocak tarihinden itibaren ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve birçok Avrupa ülkesinde satışa sunulacak.