Microsoft'un Türkiye'de kaç para kazandığı, kaç çalışanı olduğu ve ne kadar vergi ödediği ortaya çıktı.

Dünya çapındaki büyük teknoloji şirketleri, düzenli olarak ne kadar gelir elde ettiklerini, ne kadar kâr ettiklerini ve diğer finansal bilgileri paylaşıyordu. Ancak bu bilgilerin hep bölgesel olarak değil de toplam hâliyle geldiğini görüyorduk. Yani bir firmanın Türkiye’de ne kadar kazandığını görmek mümkün değildi.

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Şimdi ise tam olarak bu konuda bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft’un Türkiye’de ne kadar gelir elde ettiği, ne kadar vergi ödediği, kaç çalışanı olduğu gibi detaylar ortaya çıktı.

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114 milyon dolar gelir elde edildi, 272 çalışanı var

X’te Serdar Kuzuloğlu isimli hesap tarafından yapılan paylaşıma göre Microsoft, AB yönetmeliğine uyum kapsamında ilk kez ülke bazlı gelir ve vergi miktarlarını paylaştı. Bu kapsamda paylaşılan dosyada ise firmanın 2024-2025 mali yılında Türkiye’de 114 milyon 653 bin 446 dolar elde ettiği görüldü. Vergi öncesi kârı ise 31,4 milyon dolar civarı.

Firmanın ödediği vergi miktarına bakıldığında ise aynı mali yıl içinde 5 milyon 373 bin 586 dolar gibi bir meblağ karşımıza çıkıyor. Ayrıca cari yıl için vergi tutarı ise 9,83 milyon dolar olarak belirtilmiş. Bunlar dışında dosyada Microsoft’un Türkiye’de toplamda 272 çalışanının olduğu da yer alıyor.