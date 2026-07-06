Mercedes-Benz Temmuz 2026 kampanyaları, premium otomobil segmentinde yeni araç sahibi olmak isteyenlere özel fiyat avantajları ve finansman seçenekleri sunuyor. Temmuz 2026 boyunca geçerli olan güncel Mercedes-Benz fiyat listesi, sedan, SUV ve elektrikli modellerdeki son satış rakamlarını ortaya koyuyor.

Mercedes-Benz Temmuz 2026 sıfır araç fiyat listesi açıklandı. Markanın A-Serisi, CLA, C-Serisi, E-Serisi, GLA, GLC ve tamamen elektrikli EQ ailesindeki modelleri, güncellenen fiyatlarıyla otomobil severlerin karşısına çıkarken premium segmentteki rekabet de hız kesmeden devam ediyor.

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Temmuz 2026 döneminde Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sunulan kredi kampanyaları ve avantajlı ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. Stoktaki sıfır kilometre araçlar için özel faiz oranları ve finansman destekleri sunulurken, kampanya detayları model ve bayi stoklarına göre değişiklik gösterebiliyor

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Mercedes tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı A-Serisi 3.222.000 TL - CLA 4.191.000 TL - CLA Shooting Brake 5.017.000 TL - C-Serisi 6.358.000 TL - C-Serisi All-Terrain 6.002.000 TL - E-Serisi 8.349.000 TL - S-Serisi 21.035.000 TL - CLE Coupé 8.389.000 TL - CLE Cabriolet 9.406.000 TL - EQA 4.345.000 TL - GLA 4.619.500 TL - GLB 4.350.000 TL - GLC 6.950.000 TL - GLC Coupé 7.341.000 TL - GLE 13.465.000 TL - GLE Coupé 13.940.000 TL - GLS 21.315.000 TL - EQE 5.930.500 TL - EQS 10.108.500 TL - G-Serisi 15.715.000 TL - Mercedes-AMG GT 16.675.000 TL - Mercedes-AMG SL 16.772.500 TL - Mercedes-Maybach S-Serisi 30.378.000 TL - Mercedes-Maybach GLS 31.665.000 TL - Mercedes-Maybach SL 38.034.000 TL -

Mercedes İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Mercedes-Benz CLA Kampanyası

Mercedes-Benz, yeni CLA modelleri için haziran ayı boyunca 600 bin TL krediye 12 ay vadede yüzde 2,67 faiz oranı sunuyor. Kampanya kapsamında ayrıca bazı bayilerde model bazlı fiyat avantajları da uygulanıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Kampanyası

E 180 ve E 220 d 4MATIC modellerinde haziran ayına özel fiyat avantajları uygulanırken, E-Serisi Sedan için 900 bin TL krediye 12 ay vadede yüzde 2,67 faiz oranı sunuluyor. Daha yüksek kredi tutarları için farklı vade seçenekleri de mevcut.

Mercedes-Benz EQS Kampanyası

Tam elektrikli EQS 450 4MATIC modelinde yüksek tutarlı kredi seçenekleri sunuluyor. Geçmiş aylarda 4 milyon TL kredi için 36 ay vadede yüzde 3,35 seviyelerinde faiz oranları uygulanırken, haziran ayında da benzer finansman destekleri devam ediyor.

Mercedes-Benz Certified İkinci El Kampanyası

Mercedes-Benz Certified sertifikalı ikinci el araçlarda 500 bin TL kredi için 36 ay vadede yüzde 3,65 faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca belirli araçlarda kısa vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyaları da sunuluyor.