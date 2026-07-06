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BYD Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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BYD Temmuz 2026 kampanyaları, markanın tamamen elektrikli model ailesinde güncel fiyat avantajları ve finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor. Temmuz 2026 boyunca BYD SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG modellerine ait güncel fiyat listesi ve kampanyalar otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

BYD Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

BYD Temmuz 2026 döneminde Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil seçeneklerini güncel fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Markanın sedan, SUV ve premium segmentte yer alan modelleri; yüksek teknoloji, uzun menzil ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkarken, Temmuz 2026 fiyat listesi de tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Temmuz 2026 BYD kampanyaları incelendiğinde özellikle HAN modelinde dikkat çeken bir fiyat avantajı bulunuyor. Ayrıca bazı modellerde kurumsal müşterilere yönelik düşük faizli kredi kampanyaları sunulurken, markanın elektrikli araç portföyü farklı bütçe ve ihtiyaçlara hitap eden seçenekler içeriyor.

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BYD Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
18

BYD tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
BYD SEAL 4.077.000 TL -
BYD SEALION 7 4.190.000 TL -
BYD HAN 4.873.000 TL 4.573.000 TL
BYD TANG 5.418.000 TL -

BYD İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

18

BYD HAN’da Temmuz Ayına Özel Peşin Alım Avantajı

BYD, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında HAN modeli için avantajlı satın alma fırsatları sunuyor. Teknolojik özellikleri ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan BYD HAN, temmuz ayında özel kampanya koşullarıyla müşterilerle buluşuyor.

Kampanya kapsamında BYD HAN’da 300.000 TL peşin alım avantajı sağlanıyor. Ayrıca ticari müşterilere özel olarak BYD bayilerinde ek ayrıcalıklar da sunuluyor.

BYD TANG’da Ticari Müşterilere Özel 1 Milyon TL Kredi Fırsatı

BYD, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında TANG modelinde ticari müşterilere yönelik avantajlı finansman desteği sunuyor. Geniş yaşam alanı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan BYD TANG, özel kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında ticari müşteriler, 1.000.000 TL tutarında kredi için 12 ay vadeli ve %1,99’dan başlayan faiz oranlarından yararlanabiliyor. Sunulan finansman desteği, BYD TANG sahibi olmak isteyen işletmelere daha avantajlı ödeme koşulları sağlıyor.

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