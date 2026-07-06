Temmuz 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Temmuz 2026 döneminde OMODA & JAECOO, benzinli, elektrikli ve SUV modellerini güncel fiyatlar ile çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markaların sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla OMODA & JAECOO Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markaların öne çıkan modelleri arasında yer alan OMODA 5, OMODA E5 ve JAECOO 7'deki son fiyatları ortaya koyuyor. Modern tasarım anlayışı, gelişmiş teknolojik donanımları ve SUV segmentindeki güçlü konumlarıyla dikkat çeken OMODA & JAECOO, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden modelleriyle büyümeyi sürdürüyor.

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Temmuz 2026 ayında OMODA & JAECOO tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri ve dönemsel avantajlar da araç satın alma sürecini daha avantajlı hale getiriyor. Bu rehberde OMODA & JAECOO'nun güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarına ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

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OMODA ve JAECOO Tüm Modeller Fiyat Listesi Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı OMODA 5 1.999.000 TL - OMODA 7 2.680.000 TL - JAECOO 7 Revive 2.130.000 TL - JAECOO 7 Evolve 4x2 2.590.000 TL 2.390.000 TL JAECOO 7 Evolve 4x4 2.660.000 TL -

OMODA ve JAECOO Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları Temmuz 2026

OMODA 5 Ultra Kampanyası

OMODA 5 Ultra, bireysel müşterilere özel sunulan 399 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya, SUV sahibi olmak isteyen kullanıcılar için avantajlı finansman seçenekleri sağlıyor.

OMODA 7 Neo Kampanyası

OMODA 7 Neo, ticari müşterilere özel 600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi desteğiyle dikkat çekiyor. Sunulan faizsiz finansman kampanyası sayesinde OMODA 7 Neo'ya daha avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün oluyor.

JAECOO Kampanyası

JAECOO modellerinde 140 bin TL'ye varan takas desteği ve ticari müşterilere özel 600 bin TL kredi avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında mevcut aracını takasa veren kullanıcılar ek avantajlardan yararlanırken, uygun finansman seçenekleriyle yeni JAECOO sahibi olabiliyor.

JAECOO 7 Evolve (4x2) Kampanyası

JAECOO 7 Evolve (4x2), 75 bin TL'ye varan takas desteği ve ticari müşterilere özel 600 bin TL kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Sunulan kampanya, SUV segmentinde yeni araç sahibi olmak isteyen kullanıcılar için avantajlı satın alma koşulları sağlıyor.