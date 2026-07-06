Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Temmuz 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Temmuz 2026 döneminde OMODA & JAECOO, benzinli, elektrikli ve SUV modellerini güncel fiyatlar ile çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markaların sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Temmuz 2026 itibarıyla OMODA & JAECOO Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markaların öne çıkan modelleri arasında yer alan OMODA 5, OMODA E5 ve JAECOO 7'deki son fiyatları ortaya koyuyor. Modern tasarım anlayışı, gelişmiş teknolojik donanımları ve SUV segmentindeki güçlü konumlarıyla dikkat çeken OMODA & JAECOO, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden modelleriyle büyümeyi sürdürüyor.

Temmuz 2026 ayında OMODA & JAECOO tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri ve dönemsel avantajlar da araç satın alma sürecini daha avantajlı hale getiriyor. Bu rehberde OMODA & JAECOO'nun güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarına ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
OMODA 7
JAECOO, Ford Otosan’ın Elektrikli Puma’sına Rakip Olan Kompakt SUV’u J5 BEV’i Tanıttı

OMODA ve JAECOO Tüm Modeller Fiyat Listesi Temmuz 2026

OMODA 7

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
OMODA 5 1.999.000 TL -
OMODA 7 2.680.000 TL -
JAECOO 7 Revive 2.130.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x2 2.590.000 TL 2.390.000 TL
JAECOO 7 Evolve 4x4 2.660.000 TL -

OMODA ve JAECOO Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları Temmuz 2026

JAECOO, Ford Otosan’ın Elektrikli Puma’sına Rakip Olan Kompakt SUV’u J5 BEV’i Tanıttı

OMODA 5 Ultra Kampanyası

OMODA 5 Ultra, bireysel müşterilere özel sunulan 399 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya, SUV sahibi olmak isteyen kullanıcılar için avantajlı finansman seçenekleri sağlıyor.

OMODA 7 Neo Kampanyası

OMODA 7 Neo, ticari müşterilere özel 600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi desteğiyle dikkat çekiyor. Sunulan faizsiz finansman kampanyası sayesinde OMODA 7 Neo'ya daha avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün oluyor.

JAECOO Kampanyası

JAECOO modellerinde 140 bin TL'ye varan takas desteği ve ticari müşterilere özel 600 bin TL kredi avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında mevcut aracını takasa veren kullanıcılar ek avantajlardan yararlanırken, uygun finansman seçenekleriyle yeni JAECOO sahibi olabiliyor.

JAECOO 7 Evolve (4x2) Kampanyası

JAECOO 7 Evolve (4x2), 75 bin TL'ye varan takas desteği ve ticari müşterilere özel 600 bin TL kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Sunulan kampanya, SUV segmentinde yeni araç sahibi olmak isteyen kullanıcılar için avantajlı satın alma koşulları sağlıyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com